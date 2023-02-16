Радіна – голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики – опублікувала каталоги цін на продукти за договорами Міноборони із постачальниками за 2022 рік.

Зверніть увагу Усі ротації в Міноборони свідчать, що Резніков чітко розуміє свою відповідальність, – Подоляк

Вона зауважила, що проблеми – наявні. Ціни "стрибнули" ще восени 2022 року. Зокрема, Радіна порівняла ціни на картоплю та капусту. У каталогах Міноборони ціни суттєво відрізняютиься від середніх споживчих цін, які подає Держстат.

Ціни у каталогах Міноборони значно, подекуди удвічі, відрізняються від середніх споживчих цін на ці ж овочі за даними Держстату. У перші місяці повномаштабного вторгнення ціни на картоплю і капусту з каталогів Міноборони подекуди були в кілька разів нижчими, аніж ціни на ці ж овочі у каталогах, датованих осінню — після збору врожаю,

– заявила Радіна.

Порівняння цін / графік Анастасії Радіної