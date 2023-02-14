Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, щоб робити певні висновки про роботу нового складу Міноборони, має минути деякий час.

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Резніков хоче більш прозоро контролювати закупівлі

Подоляк підкреслив, що кадрові зміни у Міноборони свідчать про те, що Резніков чітко усвідомлює відповідальність за посадовців відомства, яких підозрюють у корупції.

Радник голови Офісу президента зауважив, що міністр оборони був більш сконцентрований на комунікації з країнами-союзниками та майже не звертав увагу на закупівлі. Подоляк наголосив: зараз Резніков пропонує більш прозоро контролювати закупівлі.

Сьогодні така ситуація неможлива. Суспільство показало, що так не може бути, треба контролювати і те, і інше. Якщо ти не встигаєш контролювати, будь ласка, створи таку управлінську вертикаль, яка дозволить за це відповідати більш конкретно,

– сказав він.

На думку Михайла Подоляка, пропозиція Резнікова дійсно може бути ефективною та створити більш прозорий механізм керування міністерством оборони.

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Діяльність Міноборони буде ефективнішою

Подоляк зазначив, що поважає Андрія Шевченка, Олександра Павлюка та Віталія Дейнегу, яких Резніков запропонував як своїх заступників. Радник голови Офісу президента переконаний, що Міноборони буде працювати більш ефективно.

"Мені видається, що ця конфігурація міноборони, яку ми зможемо побачити через день-два, буде абсолютно інша. Вона дозволить більш прозоро модерувати процеси забезпечення ЗСУ всім необхідним. Я маю на увазі не тільки амуніцію, але й зброю. Це буде більш відповідально та прозоро", – говорить посадовець.

Михайло Подоляк додав, що робити перші висновки про роботу Міноборони можна буде через деякий час.

"Подивимось, як воно буде працювати, через місяць зможемо давати перші висновки. Навіть раніше, бо у нас війна. Ми будемо розуміти, чи ефективно нова система працює", – сказав він.

Не можна передчасно звинувачувати у корупції всіх

"Якщо розслідування щодо заступників, які будуть переведені на посади радників, підтвердять, що вони брали участь у корупційних діяннях, то одразу можна буде сказати, що пан Резніков бере на свою репутацію темну пляму", – зауважив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента України відзначив, що у Міноборони мають місце корупційні скандали. Але він наголосив, що несправедливо передчасно звинувачувати у корупційних оборудках усіх.

"Казати, що всі у Міноборони дотичні до корупції, на мій погляд, передчасно. Бо ми можемо будь-кого звинуватити у будь-чому. Хтось окремий брав участь у корупційних оборудках, всі інші заступники, які, наприклад, цього не могли знати, всі йдуть під одну концепцію. Це несправедливо щодо людей, особливо якщо вони є ефективними та професійними", – впевнений він.

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