Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

Варте уваги У конспірології нема сенсу, – Данілов прокоментував анонс про заміну Резнікова на Буданова

Деталі розслідування

Вона наголосила, що це масштабне розслідування ДБР. також речниця розповіла, коли підозрювані сядуть на лаву підсудних.

Минулого тижня ми повідомляли, що було затримано п’ятеро осіб, їм оголошено про підозру. На сьогодні їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Для того, щоб ми могли почути вирок, потрібно обвинувальний акт направити до суду. У слідства є від двох до шести місяців, аби завершити досудове розслідування і направити справу до суду,

– сказала Сап'ян.

Скандал у Міноборони: головне