Об этом рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, пишет 24 Канал.

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Подробности расследования

Она подчеркнула, что это масштабное расследование ДБР. Также пресс-секретарь рассказала, когда подозреваемые сядут на скамью подсудимых.

На прошлой неделе мы сообщали, что были задержаны пять человек, им объявлено о подозрении. На сегодняшний день им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Для того чтобы мы могли услышать приговор, нужно обвинительный акт направить в суд. У следствия есть от двух до шести месяцев, чтобы завершить досудебное расследование и направить дело в суд,

– сказала Сапьян.

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