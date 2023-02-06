Міністр заявив, що "у нього була сильна емоція". Він визнає свої помилки.

До теми "Яйця по 17 гривень": Резніков вказав на помилку журналіста-розслідувача

Резніков розповів, як дізнався про скандал

І я визнаю комунікаційний провал свій і моєї команди з точки зору швидкості реакції. Вона мала бути швидкою й іншою,

– сказав він.

Зазначимо, що перша реакція Міноборони щодо скандалу була типу "це маніпуляція, це неправда". Резніков розповів, як він дізнався про скандал.

Тоді він був на засіданні Рамштайну, він не мав з собою телефона, оскільки всі гаджети вони мали задати, поки тривала зустріч. За його словами, він цілий день не знав, що відбувається в Україні.

Навіть кава-брейк – це перемовини, розмови з кожним міністром, тому що все базується на особистих стосунках. І створення цієї танкової коаліції, проведення перемовин – це було моє головне завдання. Я не знав, що відбувається,

– зауважив Резніков.

Міністр вказав на помилку журналістів

Наступного дня після приїзду Резніков почав розбиратися з документами, аби зрозуміти, що відбувається. Тоді йому сказали, що історія з тими яйцями звучала за декілька днів до публікації на "Дзеркалі тижня" на каналі "Ісландія". Тобто це не є новина.

Мої колеги подивилися документи, сказали: "Це хтось неправильно сприйняв". Мало того, в жодному документі не існує позиції "яйце, одна штука коштує 17 гривень". Кажу: "А звідки взяв журналіст?" "Ну, напевно, він помилився, тому що в документі в розділі "штуки" немає цифри 17. Вона стоїть там, де вага". А це трошки інше…

Нагадаємо, що нещодавно "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень. При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2–3 рази.