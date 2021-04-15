Рада змінила вимоги до призначення судді КСУ: які вони тепер

Верховна Рада змінила вимоги до суддів Конституційного Суду України. Парламентарі передбачили їх в законопроєкті №4535 про нові повноваження селищних старост.

Зокрема, народні депутати внесли зміну до статті 11 закону "Про Конституційний суд України".

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Які нові вимоги до суддів КСУ

Відтепер суддя КСУ має відповідати критерію політичної нейтральності.

Це означає, що він не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, а також брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею не можуть призначити людину, яка на день призначення має громадянство іншої держави.

людину, Крім того, суддя Конституційного Суду не може поєднувати свою посаду.

​Зокрема, з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата, депутата Верховної ради Криму, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради.

Також суддя не може поєднувати роботу з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду.

Винятком є здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї.

Суддя КСУ також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

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Зі закону прибрали норму, за якою суддею не може бути людина, яка на день призначення:

є членом або обіймає посаду в політичній партії , іншій організації, що має політичну мету або бере участь у політичній діяльності;

, іншій організації, що має політичну мету або бере участь у політичній діяльності; є обраною на виборну посаду в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, має представницький мандат; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації або іншої політичної діяльності.

Це означає, що чинний нардеп може стати суддею КСУ без попереднього складання мандату.

До слова, цієї норми не було в редакції закону до першого читання. Правку ставили на підтвердження, і її підтримали в сесійній залі.