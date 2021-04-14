Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовами суддів Конституційного Суду Олександра Касмініна та Олександра Тупицького. Укази про їхнє призначення скасував президент Володимир Зеленський. Та й сам ОАСК – за крок до ліквідації, відповідний законопроєкт уже зареєстрували у парламенті.

Позови Касмінін та Тупицький подали через недопуск їх у приміщення КСУ. Відсторонені судді поскаржились на працівників Управління державної охорони.

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Позови розглядатимуть за спрощеною процедурою

В Окружному адмінсуді визнали позовні заяви та подані матеріали прийнятними для розгляду. Позови служителів Феміди ОАСК розглядатиме без судового засідання та виклику фігурантів справи – за спрощеним позовним провадженням.

Зеленський скасував укази про призначення Касмініна та Тупицького

Зазначимо, що 27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази ексглави держави Віктора Януковича про призначення Касмініна та Тупицького суддями КСУ. Раніше аудит указів Януковича провели через рішення РНБО.

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Зверніть увагу! Голову КСУ Олександра Тупицького підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі ДБР повідомили йому про підозру. Суддю відсторонили від виконання обов'язків.