Окружной админсуд, который хочет ликвидировать Зеленский, взялся за иски судей КСУ
Окружной админсуд открыл производство по искам судей Конституционного Суда Александра Касминина и Александра Тупицкого. Указы об их назначении отменил президент Владимир Зеленский. Да и сам ОАСК – в шаге от ликвидации, соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.
Источник:Окружной административный суд Киева
Иски Касминин и Тупицкий подали из-за недопуска их в помещение КСУ. Отстраненные судьи пожаловались на работников Управления государственной охраны.
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Иски будут рассматривать по упрощенной процедуре
В Окружном административном суде признали исковые заявления и представленные материалы приемлемыми для рассмотрения. Иски служителей Фемиды ОАСК будет рассматривать без судебного заседания и вызова фигурантов дела – по упрощенному исковому производству.
Зеленский отменил указы о назначении Касминина и Тупицкого
Отметим, что 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении Касминина и Тупицкого судьями КСУ. Ранее аудит указов Януковича провели из-за решения СНБО.
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Что известно о ликвидации ОАСК?Президент Зеленский предлагает ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд. Соответствующий законопроект №5369 уже зарегистрировали на сайте парламента.
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