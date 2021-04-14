Окружной админсуд открыл производство по искам судей Конституционного Суда Александра Касминина и Александра Тупицкого. Указы об их назначении отменил президент Владимир Зеленский. Да и сам ОАСК – в шаге от ликвидации, соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.

Иски Касминин и Тупицкий подали из-за недопуска их в помещение КСУ. Отстраненные судьи пожаловались на работников Управления государственной охраны.

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Иски будут рассматривать по упрощенной процедуре

В Окружном административном суде признали исковые заявления и представленные материалы приемлемыми для рассмотрения. Иски служителей Фемиды ОАСК будет рассматривать без судебного заседания и вызова фигурантов дела – по упрощенному исковому производству.

Зеленский отменил указы о назначении Касминина и Тупицкого

Отметим, что 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении Касминина и Тупицкого судьями КСУ. Ранее аудит указов Януковича провели из-за решения СНБО.

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Обратите внимание! Председателя КСУ Александра Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении. Судью отстранили от исполнения обязанностей.