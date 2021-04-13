Суддів Конституційного суду Ігоря Сліденка та Ірину Загородню неможливо притягнути до відповідальності за конфлікт інтересів. Таке рішення ухвалив Голосіївський райсуд Києва.

У НАЗК повідомили, що слухання відбулися за протоколами, складеними головою Нацагентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим.

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Судді Голосіївського райсуду Києва виправдали Ігоря Сліденка та Ірину Загородню у справі щодо порушення законодавства про запобігання конфлікту інтересів.

Причина такого рішення

На думку суддів Голосіївського райсуду, притягнути суддів КСУ до відповідальності неможливо. Все через те, що на розгляд Великої палати КСУ подали заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.

У рішенні суддя також зазначила, що не вбачає можливим притягнення суддів КСУ до адміністративної відповідальності, оскільки КСУ є колегіальним органом, усі рішення якого приймаються більшістю голосів. Суддя не встановила наявності причинно-наслідкового зв'язку між голосуванням та ухваленням рішення,

– пояснили у НАЗК.

Водночас у НАЗК нагадали, що згідно зі статтею 60 закону про КСУ, суддям Конституційного суду заборонено брати участь в ухваленні рішень, щодо яких у них наявний конфлікт інтересів

"Тобто навіть наявність такої заяви не може бути підставою для участі в ухваленні рішення. Крім того, ці судді взагалі не заявляли про самовідвід після того, як їм стало відомо про конфлікт інтересів, як цього прямо вимагає від них закон", – додали у НАЗК.

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У Нацагентстві нагадали, що у вересні 2020 року той самий Голосіївський районний суд міста Києва в справі щодо голови КСУ стверджував, що навіть голова КСУ може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Зверніть увагу! Законодавець досі не надав НАЗК права на апеляцію в таких справах, отже вказані рішення є остаточними.