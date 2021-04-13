Судей Конституционного суда Игоря Слиденко и Ирину Загородную невозможно привлечь к ответственности за конфликт интересов. Такое решение принял Голосеевский райсуд Киева.

В НАПК сообщили, что слушания состоялись по протоколам, составленным председателем Нацагентства по предупреждению коррупции Александром Новиковым.

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Судьи Голосеевского райсуда Киева оправдали Игоря Слиденко и Ирину Загородную по делу о нарушении законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Причина такого решения

По мнению судей Голосеевского райсуда, привлечь судей КСУ к ответственности невозможно. Все потому, что в Большую Палату КСУ подали заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя президента Украины в КСУ.

В решении судья также отметила, что не видит возможным привлечения судей КСУ к административной ответственности, поскольку КСУ является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов. Судья не установила наличия причинно-следственной связи между голосованием и принятием решения,

– пояснили в НАПК.

В то же время в НАПК напомнили, что согласно статье 60 закона о КСУ, судьям Конституционного суда запрещено участвовать в принятии решений, по которым у них имеется конфликт интересов

"То есть даже наличие такого заявления не может быть основанием для участия в принятии решения. Кроме того, эти судьи вообще не заявляли о самоотводе после того, как им стало известно о конфликте интересов, как этого прямо требует от них закон", – добавили в НАПК .

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В Нацагентстве напомнили, что в сентябре 2020 года тот же районный суд города Киева по делу в отношении председателя КСУ утверждал, что даже председатель КСУ может быть привлечен к административной ответственности.

Обратите внимание! Законодатель до сих пор не предоставил НАПК права на апелляцию в таких делах, следовательно указанные решения являются окончательными.