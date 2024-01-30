Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Перший раз документ відкликали, забравши на доопрацювання. Що відомо про "другу спробу" внести в Раду законопроєкт про мобілізацію, розкаже 24 Канал.

Давід Арахамія говорив, що армія чекає, тож документ на розгляд Верховної Ради внесуть незабаром. Він прогнозував, що перше читання законопроєкту відбудеться вже 6 лютого.

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Законопроєкт про мобілізацію знову внесли у Верховну Раду: що відомо

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку під реєстраційним номером 10449 внесено 30 січня. Про це свідчить картка законопроєкту.

Зазначено, що його направлено на розгляд комітету.

У Міноборони прокоментували новий законопроєкт про мобілізацію

Там зазначили, що в документі врахували коментарі та зауваження спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами

Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних,

– зауважили в міністерстві.

Основні положення законопроєкту виклали в інфографіках.

Основні положення нового законопроєкту про мобілізацію / Інфографіка МО

Відповідно до них, є шість принципів, на яких базується новий законопроєкт.

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: коротко про принципи від МО

На період воєнного стану визначено чіткий період служби, а люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби .

. Військовослужбовці можуть відпочити, взявши відпустку не менше 15 календарних днів.

Оновлювати дані можна і онлайн, тобто без візиту до ТЦК. Переїздити в інше місто без дозволу ТЦК можна –треба буде стати на облік за новою адресою.

Строкова служба скасовується – замість неї буде базова військова підготовка . Одразу після мобілізації на фронт нікого не кинуть, протягом двох-трьох місяців буде обов'язкова військова підготовка.

. Одразу після мобілізації на фронт нікого не кинуть, протягом двох-трьох місяців буде обов'язкова військова підготовка. Облік для всіх, держслужбовці не матимуть броні .

. Грошове забезпечення – мінімум 20 тисяч гривень на місяць.

Інвалідність, обмежена придатність, служба жінок, зниження призовного віку, призов студентів: що сказано в законопроєкті про чутливі питання

Як уже мовилося, люди з інвалідністю всіх груп звільнені від служби. Втім, проведуть перевірку.

Ті, хто став інвалідом II та III груп (окрім військовослужбовців) після 24 лютого 2022 року мають пройти переогляд. Водночас люди, які мають дружину, чоловіка чи батьків з числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, більше не захищені від призову.

Обмежено придатні особи проходитимуть перевірку протягом 9 місяців. За результатами їх визнають або придатними, або непридатними – третього не дано.

Про мобілізацію жінок у новому законопроєкті не йдеться. На облік беруть жінок, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність. Добровільно можуть стати на облік ті, хто має спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою. Важлива заувага: жінки на обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Призовний вік знизять з 27 до 25 років.

Під час мобілізації не призиватимуть на військову службу:

докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури;

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній.

Це не стосується аспірантів, які навчаються на контракті.

У вишах з'явиться нова дисципліна – базова загальновійськова підготовка.

Чи продовжить ТЦК виловлювати людей на вулицях: які в них повноваження

Чи служитимуть ув'язнені – засуджені на умовний термін можуть за бажанням мобілізуватись.

Громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку або зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою. Під час воєнного стану поліцейський має право вимагати у чоловіків від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з паспортом. А щоб оформити український або закордонний паспорт, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні надати військово-облікові документи.

Що цікаво, в законопроєкті вказано, що міські адміністрації та місцеві органи влади "забезпечують прибуття" призивників у ТЦК.

Що мають зробити військовозобов'язані після ухвалення законопроєкту:

зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (повістка може прийти і туди);

оновити дані протягом 60 днів;

пройти медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Які покарання для ухилянтів пропонує новий законопроєкт і які є законні причини неявки в ТЦК

Вони можливі лише через суд. Тож ТЦК може звернутися до суду, щоб накласти обмеження: арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на водіння машиною.

З моменту вручення повістки треба з'явитися в ТЦК протягом 10 днів. Утім, є поважні причини, що виправдовують неявку: це перешкода стихійного характеру, хвороба призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини.

Про ці обставини треба повідомити до ТЦК.

Чи мобілізують мене, якщо я за кордоном

Виключено відсутність на ведення військового обліку українців, які постійно проживають за кордоном (раніше була норма про те, що такий облік відсутній).

Будь-які консульські дії у закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних здійснюватимуть за умови наявності військово-облікових документів (ідеться про оформлення різних документів на кшталт паспортів тощо).

Раніше у Сухопутних військах прокоментували "виловлювання" чоловіків на вулицях.