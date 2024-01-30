Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду
В первый раз документ отозвали, забрав на доработку. Что известно о "второй попытке" внести в Раду законопроект о мобилизации, расскажет 24 Канал.
Давид Арахамия говорил, что армия ждет, поэтому документ на рассмотрение Верховной Рады внесут в скором времени. Он прогнозировал, что первое чтение законопроекта состоится уже 6 февраля.
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Законопроект о мобилизации снова внесли в Верховную Раду: что известно
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы мобилизации и военного учета под регистрационным номером 10449 внесен 30 января. Об этом свидетельствует карта законопроекта.
Отмечено, что он направлен на рассмотрение комитета.
В Минобороны прокомментировали новый законопроект о мобилизации
Там отметили, что в документе учли комментарии и замечания совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами
Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных,
– отметили в министерстве.
Основные положения законопроекта были изложены в инфографиках.
Основные положения нового законопроекта о мобилизации / Инфографика МО
В соответствии с ними есть шесть принципов, на которых базируется новый законопроект.
Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: коротко
- На период военного положения определен четкий период службы, а люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы.
- Военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее 15 календарных дней.
- Обновлять данные можно и онлайн, то есть без визита в ТЦК. Переезжать в другой город без разрешения ТЦК можно – понадобится встать на учет по новому адресу.
- Срочная служба отменяется – вместо нее базовая военная подготовка. Сразу после мобилизации на фронт никого не брося,т в течение двух-трех месяцев будет обязательная военная подготовка.
- Учет для всех, госслужащие без брони.
- Денежное довольствие минимум 20 тысяч гривен в месяц.
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