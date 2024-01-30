Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

В первый раз документ отозвали, забрав на доработку. Что известно о "второй попытке" внести в Раду законопроект о мобилизации, расскажет 24 Канал.

Давид Арахамия говорил, что армия ждет, поэтому документ на рассмотрение Верховной Рады внесут в скором времени. Он прогнозировал, что первое чтение законопроекта состоится уже 6 февраля.

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Законопроект о мобилизации снова внесли в Верховную Раду: что известно

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы мобилизации и военного учета под регистрационным номером 10449 внесен 30 января. Об этом свидетельствует карта законопроекта.

Отмечено, что он направлен на рассмотрение комитета.

В Минобороны прокомментировали новый законопроект о мобилизации

Там отметили, что в документе учли комментарии и замечания совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами

Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных,

– отметили в министерстве.

Основные положения законопроекта были изложены в инфографиках.

Основные положения нового законопроекта о мобилизации / Инфографика МО

В соответствии с ними есть шесть принципов, на которых базируется новый законопроект.

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации: коротко

На период военного положения определен четкий период службы, а люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы .

. Военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее 15 календарных дней.

Обновлять данные можно и онлайн, то есть без визита в ТЦК. Переезжать в другой город без разрешения ТЦК можно – понадобится встать на учет по новому адресу.

Срочная служба отменяется – вместо нее базовая военная подготовка . Сразу после мобилизации на фронт никого не брося,т в течение двух-трех месяцев будет обязательная военная подготовка.

. Сразу после мобилизации на фронт никого не брося,т в течение двух-трех месяцев будет обязательная военная подготовка. Учет для всех, госслужащие без брони .

. Денежное довольствие минимум 20 тысяч гривен в месяц.

Ранее в Сухопутных войсках прокомментировали "отлов" мужчин на улицах.