Журналисты УП, со ссылкой на собственные источники в правительстве, отметили, что после внесения некоторых правок документ передадут в Верховную Раду в ближайшее время. Однако, когда это произойдет – не уточнили.

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Кабмин на финишной прямой с законопроектом о мобилизации

Собеседники издания отметили, что на заседании Кабинета Министров 30 января согласовали новый проект закона об изменениях в мобилизации. Пока документ передали в секретариат украинского правительства для финальной доработки.

Приняли с доработками. Это значит, что все согласны, но есть еще некоторые правки, которые нужно доработать. Проект передали в секретариат. Дальше секретариат их должен доработать,

– отметили источники.

После доработки документа его внесут в Верховную Раду. По словам собеседника УП, этот вопрос "буквально дня – двух".

Ранее правительство утвердило новый проект закона о мобилизации