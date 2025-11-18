Приклад локалізації виробництва лише один: як Україні отримати 100 Rafale до 2035 року

У понеділок, 18 листопада, Володимир Зеленський підписав з Еммануелем Макроном декларацію, згідно якої Україна зможе закупити 100 Rafale F4 до 2035 року. Однак наразі приклад локалізації виробництва цих літаків лише один.

Водночас будь-яких інших варіантів у Dassault Aviation встигнути поставити винищувачі протягом 10 років просто не існує. Деталі розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.

Дивіться також Можуть змінити хід війни: чому українські "Довгі Нептуни" жахають Росію і чи долітають до Москви

Яка країна локалізувала виробництво Rafale?

Плани щодо 100 Rafale означають десятки мільярдів євро витрат на закупівлю та обслуговування, а також "можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні".

Однак наразі існує лише один випадок реалізації Францією передачі технологій і виробництва до іншої країни. Улітку 2025 року Dassault Aviation уклала угоду з індійською Tata Advanced Systems – про виготовлення елементів цих літаків.

Зокрема, локалізацію виробництва озброєнь передбачають стратегічні програми Make in India та Atmanirbhar Bharat. До слова, Індія активно закуповує Rafale:

першу партію з 36 літаків замовили за 7,87 мільярда євро у 2016 році, їх країна отримала у 2022 році;

наступне замовлення зробили у 2025 році – на 26 палубних Rafale-M за 6,6 мільярда євро.

В Індії створять нове виробниче підприємство, що виготовлятиме задню, центральну та передні частини фюзеляжу, а також бічні елементи задньої частини корпусу (тобто фактично все, окрім крила, горизонтального та вертикального стабілізаторів). Старт виробництва заплановано на 2028 рік, а плановий темп – два комплекти на місяць.



Винищувач Rafale / Фото Dassault Aviation

Також у 2024 році створили підприємство Dassault Aviation MRO India, яке на території країни має займатись обслуговуванням винищувачів Mirage 2000, а згодом і Rafale.

Окрім того, ще у 2017 році Dassault Aviation та Reliance Group створили Dassault Reliance Aerospace Ltd з будівництвом нового заводу, на якому з 2018 року виробляють деякі деталі для бізнес-джетів Falcon.

Така послідовність Франції у співпраці з Індією є одним з дуже значних факторів у виборі Делі переможця тендера на 114 винищувачів за програмою MRFA (Multi Role Fighter Aircraft), що триває вже з 2018 року,

– підкреслили експерти.

Ймовірно, замість тендера за участю Gripen, F-21 та Су-57 Індія просто купить додаткові Rafale.

Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів, що з технологічного погляду Rafale значно відрізняється від шведського Gripen. У французького винищувача є два двигуни та більший радіус дії.

Хто ще замовив Rafale та які шанси їх отримати?

Окрім Франції та Індії, Rafale також закупили Катар, ОАЕ, Єгипет, Греція, Хорватія, Сербія та Індонезія. Проте жодна з цих країн досі не отримала локалізацію виробництва.

Ба більше, навіть Індія не має права на кінцеве збирання винищувачів. Там навіть бідкалися, що французи не дозволяють інтегрувати до літаків індійське озброєння, й почали погрожувати "альтернативними технічними рішеннями".

Аналітики наголосили – у Dassault Aviation немає жодних варіантів встигнути виконати всі наявні та потенційні замовлення в осяжні строки, окрім як почати локалізувати виробництво Rafale.

Станом на жовтень тверде замовлення склало 233 одиниць з планом виробництва у 25 бортів за 2025 рік. До цього можна додати очікуване додаткове замовлення від Індонезії, Індії та України (загалом близько 230 винищувачів).

Саме тому Dassault також планує кратно збільшити виробництво у самій Франції. Зокрема, уже реалізується план з розширення виробництва до 36 літаків на рік,

– йдеться в матеріалі.

Заради цього компанія вперше з 1970-х років відкрила нові виробничі потужності. У місті Сержі на північ від Парижа ще у 2019 році почали будівництво заводу зі складання елементів фюзеляжів та виробництво деяких інших частин Rafale. Підприємство запустили лише у вересні 2025 року.

Про що домовилися Зеленський та Макрон?