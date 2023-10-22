Що потрібно, щоб перехопити ракету ATACMS: у Defence Express відповіли

Російська влада заявляє, що їхні комплекси здатні збивати будь-які ракети балістичного типу. Зокрема, у Кремлі також кажуть, що також буцімто можуть перехоплювати ракети ATACMS, які Україна отримала від США.

Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков заперечив це твердження російської пропаганди. Він зазначив, що зенітно-ракетні комплекси країни-агресорки не мають можливостей для перехоплення балістики, зокрема, ракети ATACMS.

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Які можливості у Росії для перехоплення балістики

Катков наголосив, що Росія декларувала й може продовжувати декларувати "все що завгодно" стосовно того, що її комплекси С-300 В та ЗРК С-400 здатні боротися з балістичними ракетами, в тому числі й ATACMS. Однак експерт зазначив, що декларувати щось це одне, а ось реально перехопити – інша справа.

Річ у тім, що для російсько-радянських ЗРК не було створено, і зараз принаймні невідомо про існування серійних зразків чи навіть випробування кінетичних перехоплювачів. Тобто тих засобів, які дозволяють ефективно боротися з балістичною ракетою,

– пояснив він.

Катков розповів, що кінетичний перехоплювач має врізатися безпосередньо у балістичну ракету і шляхом величезної енергії зіткнення знищити її бойову частину ще у повітрі. Особливо це важливо, коли мовиться про касетну бойову частину, як в українських ракетах ATACMS.

Експерт зазначив, що наразі у Росії немає відомостей саме про кінетичні перехоплювачі, а самі окупанти про це говорять доволі обтічно. За його словами, без кінетичних перехоплювачів нівелювати балістичну ракету – неможливо.

Катков зазначив, аби повноцінно знищити загрозу балістичної ракети, треба ліквідувати її бойову частину саме у повітрі, поки вона не розкрилася й не засипала касетними елементами зону ураження або просто не вибухнула.

Катков розповів, що у 1990-ті роки також декларували можливість збиття балістичних ракет і США, однак згодом переконалися, що на той час це було неможливим. Зокрема, під час операції "Буря в пустелі рання версія ЗРК Patriot РАС-2 пропустила удар іракськими балістичними ракетами Скад (Ельбрус), внаслідок чого виник великий скандал.

Наостанок експерт наголосив, що після подібного скандалу був розроблений сучасніший Patriot РАС-3 з кінетичними перехоплювачами, який може збивати балістику. Тому, за його словами, практика збиття балістичних ракет і декларування що, комплекс теоретично може їх знищити, це "дві абсолютно різні речі".

Україна отримала ракети ATACMS