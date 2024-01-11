У ЗСУ заговорили про роботу унікальної ракети, яка може сама вибирати цілі: зведення від Світана

Українські ракети "Нептун" гучно заявили про себе після того, як потопили флагман російського Чорноморського флоту – крейсер "Москва". Однак вони можуть стати ще більшим жахом для Росії.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що це унікальна ракета, яка може сама вибирати цілі.

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На що здатна ракета "Нептун"

Полковник запасу зауважив, що Україна вперше застосувала ракету "Нептун" по російському фрегату "Адмірал Ессен", який тоді був пошкоджений.

За його словами, зараз наші фахівці вдосконалили головку самонаведення, яка працює не лише по кораблях, а й по наземних цілях. До того ж там застосовані інноваційні технології мало не на рівні штучного інтелекту.

Ракета сама вибирає ціль, залежно від завдання,

– заявив Світан.

Тож, зауважив він, це унікальна ракета, яка може сама вибирати цілі. Треба лише їй додати дальності. Зараз вона летить приблизно до 300 кілометрів, є можливість збільшити відстань до 500 кілометрів. Тоді вона зможе долетіти й до Кремля.

Він вважає, що розповідь віцеадмірала Олексія Неїжпапи про різні раніше виконані завдання свідчить, що найближчим часом по Чорноморському флоту буде завдано досить серйозного удару. Це основне завдання наших Військово-Морських сил ЗСУ, командувачем яких він є.

Чим важливі удари по аеродрому "Енгельс"

Світан зазначив, що з аеродрому "Енгельс" злітають дальні стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну ракетами Х-101, Х-555 та Х-55. Йдеться про Ту-160, так званий "білий лебідь". Ці літаки мають два барабани всередині по шість ракет.

Знищувати ракети можна, знищуючи й ракетоносії, – не буде чим підіймати у повітря,

– сказав полковник запасу.

Він наголосив, що літак на землі – дуже вразлива ціль. Навіть простий безпілотник з 2 кілограмами вибухівки, начинений хорошими елементами ураження, виведе з ладу літак. До того ж може ще й підпалити, адже Ту-160 стоять переважно заправлені, а це понад 150 тонн авіаційного гасу. Якщо його підпалити – факел буде дуже хорошим.

Також, за його словами, варто спробувати підпалити авіаційний гас у паливосховищах. Тоді вся дальня авіація просто не зможе літати. Без авіаційного гасу, без підвезення палива, літаки залишаться на землі, тож ракети не летітимуть до нас.

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