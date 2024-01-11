Віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю заявив про складнощі знищення російських військових об'єктів у Криму. За його словами, окупанти перетворили півострів на величезну базу, особливо для флоту.

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Нейтралізація флоту Росії в Криму

Як зазначив Неїжпапа, Севастополь – це головна морська база загарбників. Це окуповане місто повністю задовольняє утримання флоту, оскільки має декілька ремонтних заводів. До того ж у ньому є такі аеродроми, як "Бельбек" та "Кача".

У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо. Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися у 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли,

– констатував Неїжпапа.

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Неїжпапа наголосив на успіхах України у знищенні ворожого флоту, зокрема завдяки використанню дронів та ракет Storm Shadow. Він відзначив історичні успіхи, такі як знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та ракетного катера "Аскольд".

Росія готувалася до війни та посилила Чорноморського флоту максимально. Йдеться про новітні фрегати, підводні човни, ракетні катери з "Калібрами"… У нас є завдання президента, головнокомандувача Збройних Сил, і ми будемо працювати,

– сказав командувач ВМС про майбутні операції.

Військовий заявив, що попри контроль Росією півострова, Україна здатна унеможливити використання морських баз ворогом. Робота над цим завданням вже ведеться, і вона є пріоритетною для українських Сил оборони.