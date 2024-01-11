Вицеадмирал Алексей Неижпапа в интервью заявил о сложностях уничтожения российских военных объектов в Крыму. По его словам, оккупанты превратили полуостров в огромную базу, особенно для флота.

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Нейтрализация флота России в Крыму

Как отметил Неижпапа, Севастополь – это главная морская база захватчиков. Этот оккупированный город полностью удовлетворяет содержание флота, поскольку имеет несколько ремонтных заводов. К тому же, в нем есть такие аэродромы, как "Бельбек" и "Кача".

В том же Новороссийске нет ни аэродромов, ни больших ремонтных заводов, ни таких мест хранения вооружения и так далее. Это, по большому счету, одна из причин, почему они в Крыму оказались в 2014 году. Потому что без Севастополя держать Черноморский флот в Черном море они бы не смогли,

– констатировал Неижпапа.

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Неижпапа отметил успехи Украины в уничтожении вражеского флота, в частности благодаря использованию дронов и ракет Storm Shadow. Он отметил исторические успехи, такие как уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" и ракетного катера "Аскольд".

Россия готовилась к войне и усилила Черноморский флот максимально. Речь идет о новейших фрегатах, подлодках, ракетных катерах с "Калибрами"... У нас есть задача президента, главнокомандующего Вооруженными Силами, и мы будем работать,

– сказал командующий ВМС о предстоящих операциях.

Военный заявил, что, несмотря на контроль Россией полуострова, Украина способна сделать невозможным использование морских баз врагом. Работа над этой задачей уже ведется, и она приоритетна для украинских Сил обороны.