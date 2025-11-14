Навіщо Росія уночі запустила гіперзвуковий "Циркон": Ігнат пояснив задум ворога

У ніч проти 14 листопада Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні. Ворог застосував 430 дронів і 19 ракет. Серед ракет був і "Циркон". Це гіперзвуковий снаряд, якому, за словами окупантів, немає аналогів.

Навіщо противник запустив поодинокий "Циркон" по Україні, в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Чому окупанти використали один "Циркон" під час масованої атаки?

За словами полковника, росіяни вже декілька разів запускали цю ракету впродовж 2024 року, і у 2023 році.

Ігнат каже, що "Циркон" – це протикорабельна ракета, і її, ймовірно, тестують у бойових умовах, щоб перевірити, на що вона здатна.

Представник Повітряних сил попередив, що зброя ворога стає дедалі більш далекобійною. Противник – підступний, він постійно вдоконалює своє озброєння. Тому українцям варто не ігнорувати сигнали тривоги.

Довідка: "Циркон" – це російська протикорабельна ракета, яку подають як гіперзвукову. Окупанти заявляють, що вона розвиває швидкість 8 – 10 Махів, летить на висоті 30 – 40 кілометрів і може вражати цілі на дистанції до 1 000 кілометрів. Ракету запускають з кораблів або підводних човнів, вага бойової частини становить приблизно 300 – 400 кілограмів.

Зауважимо, що ракетою "Циркон" Росія влучила по Сумщині. Там пошкоджено дорогу. У напрямку Старого Села тимчасово обмежили рух транспорту. Ніхто не постраждав, за даними ОВА.

Що відомо про масовану атаку на Україну 14 листопада?