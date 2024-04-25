В ISW проаналізували, як ракети ATACMS допоможуть послабити росіян

Надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах.

Аналітики ISW вважають, що місяці затримки могли дати Росії час, щоб зменшити потенційний оперативний ефект для України. Хоча напередодні, 24 квітня, США підтвердили, що таємно передали Києву ATACMS у березні 2024 року.

Дивіться також Можна замаскувати, – військовий оглядач про таємне постачання американських ATACMS

Як ATACMS можуть послабити росіян

Аналітики пригадали, що Україна вперше атакувала ракетами ATACMS у жовтні 2023 року. Тоді ЗСУ вдарили по російських аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську, проте наші військові ще не мали достатньо зброї для того, щоб масштабно перехопити російську авіацію.

Озброєні касетними боєприпасами версії ракет ATACMS дозволяють українським силам наносити більш ефективні удари по аеродромах та знищувати більше російських літаків та інших засобів, ніж окремі ракетні удари по окремих літаках,

– кажуть тепер в ISW.

Вони пояснюють, що такі атаки можуть змусити Росію перевести літаки далі від лінії фронту. Це набагато важливіше для російських гвинтокрилів, ніж для більшості російських літаків з фіксованим крилом, які мають набагато більшу дальність.

Дивіться також Могли атакувати Джанкой і Бердянськ, – ISW про таємну передачу ракет ATACMS Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни написали, що:

російські війська ефективно використовували гвинтокрили, коли відбивали українські механізовані атаки під час контрнаступу України в Запорізькій області влітку 2023 року;

з того часу окупанти залучили набагато менше гвинтокрилів для підтримки поточних наступальних операцій на сході України;

зараз російські війська активно використовують літаки, щоб атакувати планерувальними бомбами по всій лінії фронту. Тож відведення цих літаків на аеродроми, розташовані далі від фронту, ймовірно, матиме незначний вплив на швидкість ударів.

Прибуття ракет великої дальності ATACMS також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і може змусити російське командування вибирати між укріпленням чинних складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій території України,

– переконані аналітики.

Вони додали, що удари Збройних Сил України по російській матеріально-технічній базі чи авіації в тилах, ймовірно, будуть значущими з оперативного погляду лише тоді, якщо українські сили успішно координуватимуть їх із наземними операціями, щоб використати погіршення російських можливостей внаслідок ударів.