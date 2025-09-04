Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому ЗМІ пояснив, чому позиція "віддайте Донбас і все закінчиться" неправильна. Він провів паралелі з окупацією Криму і частини Донбасу. І розповів про те, що росіяни працюють над своїм ВПК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Point.

Дивіться також Китай таємно озброює Росію: The Telegraph виявили постачання на понад 62 мільйони доларів

Що сказав Зеленський про російські ракети дальністю до 5000 кілометрів?

Ця заява пролунала в контексті аналізу президентом закликів "віддати Донбас". Зеленський попередив Європу та інші країни про те, що вони не зможуть відгородитися від агресора морем чи океаном.

Між Москвою та Парижем менше 3000 кілометрів. Сьогодні ракети, які Росія використовує проти України, мають дальність 2500 кілометрів. У нас самих є ракети з дальністю 3000 кілометрів. Що я маю на увазі? Ця війна сприяє технологічному розвитку тут, у Європі, але й у Росії. З цим технологічним розвитком більше немає жодних далеких війн. Повірте, через два роки у росіян буде багато ракет – у нас теж – з дальністю 5000 кілометрів. Море нікого не захистить. Океан нікого не захистить. Ракети можуть колись навіть мати дальність 10 000 кілометрів,

– пояснив він.

Лідер держави провів паралелі з агресією Росії у 2014 році. Тоді вона анексувала Крим і захопила частину Донбасу, щоб перетворити ці території на плацдарм для подальшого наступу. А тому територіальні поступки з боку України призведуть лише до повторення цієї ситуації.

Тим часом поступки агресору поставлять під загрозу Харків і Дніпро.

"Деякі ЗМІ стверджують, що якби українські солдати залишили східні регіони нашої країни, мир би відновився. Це неправда. Путін вторгся до Криму, щоб використати його як плацдарм та оточити південь нашої країни. Тобто щоб підготуватися до чергового наступу. Він вторгся на частину сходу нашої країни у 2014 році, щоб використати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якби завтра ми якимось чином покинули Донбас – чого не станеться, – ми б відкрили для Путіна незахищений простір, поблизу міста з півторамільйонним населенням – Харкова. Він би також захопив промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього можливості", – наголосив Зеленський.

Ба більше, якби Путін якимось чином захопив всю Україну, він би і тоді не зупинився, а пішов би далі, на Європу.

Втім, європейці здатні зупинити Путіна – якщо будуть сильними.

Цікаво! Схожі паралелі проводила донька Кіта Келлога перед зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. Вона написала, що Трамп перед вибором – бути як Чемберлен чи як Черчилль. І це порівняння досі актуальне, адже президент США все ще вагається, чи тиснути на Росію.

Європа бачить небезпеку на фронті