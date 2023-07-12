Мало, але хоч щось, – військовий експерт про додаткові Patriot та ракети SCALP для України

Франція передає Україні далекобійні ракети SCALP. Водночас Німеччина відмовилася передавати ЗСУ свої далекобійні ракети Taurus. Відмовили й США щодо ракет ATACMS. Тим часом можливості Великої Британії, яка передала ЗСУ чимало ракет Storm Shadow, певною мірою обмежені.

Ймовірно, далекобійних ракет Україні бракуватиме. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Тож ми маємо розраховувати лише на ту компоненту, яка нам доступна. Звісно, ще, можливо, є якісь залаштункові домовленості, але про них широкому загалу невідомо", – припустив Селезньов.

Водночас Німеччина планує передати Україні, зокрема, 2 установки Patriot та ракети до них.

Це мало, але хоч щось,

– наголосив військовий експерт.

Захід винен Україні

НАТО готове Україні надавати щороку протягом багатьох років військово-технічну допомогу на 500 мільйонів доларів. Однак Україна за місяць витрачає нині більше, ніж їй протягом року пропонує Альянс.

У 2009 році дослідники та військові експерти встановили, що після того, як Україна у межах Будапештського меморандуму відмовилася від третього за обсягом ядерного потенціалу, то країни колективного Заходу де-факто зекономили на власній обороні приблизно 2 трильйони доларів.

"Зараз вони починають нам розповідати, що неможливо виділити бодай 200 мільярдів, щоби повністю забезпечити українські Сили оборони найсучаснішим та найпотужнішим озброєнням і військовою технікою", – зауважив Владислав Селезньов.

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Військовий експерт вважає, що нині Захід винен Україні за те, що її Збройні Сили захищають східні кордони Північноатлантичного альянсу.

"За те, що зараз наші найкращі сини та доньки гинуть в тому пеклі війни. І тому всі ці половинчасті рішення – це не припустимо", – сказав Селезньов.

Захід та НАТО, ймовірно, вважають, що в разі оголошення вступу України до блоку вони будуть змушені задіяти 5 статтю Договору Північноатлантичного альянсу. У ній мовиться про те, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його учасників. Тому викликає відповідь усіх членів Альянсу.

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