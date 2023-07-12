У норвезькому міністерстві оборони запевнили, що ця допомога суттєво допоможе Україні протистояти загрозі з неба, а також ефективно вражати ворожі позиції. Коли саме наша армія отримає цю допомогу – у Міноборони Норвегії не зазначили.

Дивіться також Із західною авіацією наші дії на фронті були б іншими: коли Україна може отримати F-16

Україна отримає ще дві установки NASAMS

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розповів, що уряд країни вирішив передати пакет військової допомоги, де міститимуться два ЗРК NASAMS. Так, у пакет увійшли два додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини.

Це забезпечить витривалість та гнучкість (української ППО – 24 Канал) і, таким чином, збільшить ефект вже переданої Україні зброї,

– наголосив він.

Крім цього, Грам нагадав, що Норвегія вже передавала Україні установки типу NASAMS. Він також підкреслив, що Україна конче потребує систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракет і дронів.

Норвегія також передає дрони Black Hornet

Міністр оборони Норвегії зазначив, що на прохання української влади країна також передає безпілотники типу Black Hornet. За його словами, кількість цих безпілотників буде суттєвою для боротьби з ворогом.

"Ми надаємо Україні 1 000 нових наборів безпілотників", – сказав Грам.

Міністр наголосив, що цей безпілотник простий в експлуатації й надійний в залежності від умов, Крім того, його важко виявити, тому він особливо добре підходить для бою в міських районах.