Про це 24 Каналу заявив аналітик, експерт з авіації Костянтин Криволап. Він зауважив, що підготовка технічного персоналу буде займати значно більший час.
До теми Потрібні ATACMS та F-16, – військовий експерт жорстко відповів західним критикам темпів наступу
"Раніше Нового року ми навряд чи зможемо отримати F-16. Якщо отримаємо, десь в якійсь такій обмеженій кількості й з обмеженими можливостями наших пілотів", – припускає Криволап.
Наприклад, літаки можуть працювати як ППО – вдень при простих погодних умовах. А от вищим пілотажем вважається тактична підтримка військових операцій вночі в будь-яку погоду.
Аналітик вважає, що пілоти та технічний персонал могли б бути вже давно готовими.
Усі наші дії на фронті були б зовсім іншими, якби в нас була авіація,
– переконаний експерт з авіації.
На його думку, ймовірно, остаточне політичне рішення щодо західних винищувачів ще не ухвалено. Тож, можливо, нині тривають певні переговори, де предметом обговорень є F-16.
Різні завдання України та партнерів
У червні відбулися повітряні навчання НАТО. Там сили Альянсу показували, наскільки швидко вони можуть розгорнути свої бойові порядки у разі загрози країнам Балтії. Участь у навчаннях брало 250 літаків з усіх країн блоку.
"Після того, як вони побачили, що відбувається в Бахмуті, Маріуполі та інших містах країни, зрозуміли, що нікуди відступати не можна і треба одразу відповідати. Ці навчання були цьому присвячені", – додав Костянтин Криволап.
Загалом Північноатлантичний альянс провів у червні близько 5 серйозних навчань. Тож в НАТО до цього ставляться дуже серйозно.
"Оце така система повільного ухвалення рішень і повільного виконання їх… дуже різні завдання у нас та наших партнерів", – зазначив аналітик.
Коли Україна може отримати західні винищувачі: дивіться відео
Що відомо про надання F-16 для України
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що коаліція з навчання українських пілотів на F-16 уже створена. За його словами, меморандум підписали 11 країн. Документ визначає умови авіаційної коаліції. Навчання українських пілотів стартує вже у серпні.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зауважив, що ці західні винищувачі дозволять забезпечити суттєву допомогу наземним військам ЗСУ. А також, ймовірно, і прорідити військово-морський флот Росії. Україні дуже потрібні ці винищувачі, щоби мати перевагу над ворогом у повітрі.
- Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявляв, що Україна не отримає сучасні бойові винищувачі під час контрнаступу. Він зауважив, що питання щодо надання літаків не розв'яжуть найближчим часом.