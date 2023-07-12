Про це 24 Каналу заявив аналітик, експерт з авіації Костянтин Криволап. Він зауважив, що підготовка технічного персоналу буде займати значно більший час.

До теми Потрібні ATACMS та F-16, – військовий експерт жорстко відповів західним критикам темпів наступу

"Раніше Нового року ми навряд чи зможемо отримати F-16. Якщо отримаємо, десь в якійсь такій обмеженій кількості й з обмеженими можливостями наших пілотів", – припускає Криволап.

Наприклад, літаки можуть працювати як ППО – вдень при простих погодних умовах. А от вищим пілотажем вважається тактична підтримка військових операцій вночі в будь-яку погоду.

Аналітик вважає, що пілоти та технічний персонал могли б бути вже давно готовими.

Усі наші дії на фронті були б зовсім іншими, якби в нас була авіація,

– переконаний експерт з авіації.

На його думку, ймовірно, остаточне політичне рішення щодо західних винищувачів ще не ухвалено. Тож, можливо, нині тривають певні переговори, де предметом обговорень є F-16.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 в українському небі літатимуть незабаром після навчань. Очікують, що це може статися до кінця першого кварталу 2024 року. Водночас появі винищувачі передують багато нюансів, тому "графік може зсуватися".

Різні завдання України та партнерів

У червні відбулися повітряні навчання НАТО. Там сили Альянсу показували, наскільки швидко вони можуть розгорнути свої бойові порядки у разі загрози країнам Балтії. Участь у навчаннях брало 250 літаків з усіх країн блоку.

"Після того, як вони побачили, що відбувається в Бахмуті, Маріуполі та інших містах країни, зрозуміли, що нікуди відступати не можна і треба одразу відповідати. Ці навчання були цьому присвячені", – додав Костянтин Криволап.

Загалом Північноатлантичний альянс провів у червні близько 5 серйозних навчань. Тож в НАТО до цього ставляться дуже серйозно.

"Оце така система повільного ухвалення рішень і повільного виконання їх… дуже різні завдання у нас та наших партнерів", – зазначив аналітик.

Коли Україна може отримати західні винищувачі: дивіться відео

Що відомо про надання F-16 для України