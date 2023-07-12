Об этом 24 Каналу заявил аналитик, эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил, что подготовка технического персонала будет занимать значительно большее время.

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"Раньше Нового года мы вряд ли сможем получить F-16. Если получим, где-то в каком-то таком ограниченном количестве и с ограниченными возможностями наших пилотов", – предполагает Криволап.

К примеру, самолеты могут работать как ПВО – днем при простых погодных условиях. А вот высшим пилотажем считается тактическая поддержка военных операций ночью в любую погоду.

Аналитик считает, что пилоты и технический персонал могли бы быть уже давно готовы.

Все наши действия на фронте были бы совсем другими, если бы у нас была авиация,

– убежден эксперт по авиации.

По его мнению, вероятно, окончательное политическое решение по западным истребителям еще не принято. Так что, возможно, сейчас продолжаются определенные переговоры, где предметом обсуждений является F-16.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первые F-16 в украинском небе будут летать в скором времени после учений. Ожидается, что это может произойти до конца первого квартала 2024 года. В то же время появлению истребители предшествуют многие нюансы, поэтому "график может сдвигаться".

Различные задачи Украины и партнеров

В июне прошли воздушные учения НАТО. Там силы Североатлантического союза показывали, насколько быстро они могут развернуть свои боевые порядки в случае угрозы странам Балтии. Участие в учениях принимало 250 самолетов из всех стран блока.

"После того, как они увидели происходящее в Бахмуте, Мариуполе и других городах страны, поняли, что никуда отступать нельзя и нужно сразу отвечать. Эти учения были этому посвящены", – добавил Константин Криволап.

В общей сложности Североатлантический альянс провел в июне около 5 серьезных учений. Так что в НАТО к этому относятся очень серьезно.

"Это такая система медленного принятия решений и медленного выполнения их… очень разные задачи у нас и наших партнеров", – отметил аналитик.

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