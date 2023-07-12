Мало, но хоть что-то, – военный эксперт о дополнительных Patriot и ракетах SCALP для Украины

Франция передает Украине дальнобойные ракеты SCALP. В то же время, Германия отказалась передавать ВСУ свои дальнобойные ракеты Taurus. Отказали и США на счёт ракет ATACMS. Тем временем возможности Великобритании, передавшей ВСУ немало ракет Storm Shadow, в определенной степени ограничены.

Вероятно, дальнобойных ракет Украине не хватит. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Поэтому мы должны рассчитывать только на ту компоненту, которая нам доступна. Конечно, еще, возможно, есть какие-то закулисные договоренности, но о них на широкую общественность неизвестно", – предположил Селезнев.

В то же время, Германия планирует передать Украине, в частности, 2 установки Patriot и ракеты к ним.

Это мало, но хоть что-то,

– подчеркнул военный эксперт.

Запад должен Украине

НАТО готово Украине ежегодно на протяжении многих лет оказывать военно-техническую помощь на 500 миллионов долларов. Однако Украина за месяц тратит сейчас больше, чем в течение года предлагает Альянс.

В 2009 году исследователи и военные эксперты установили, что после того, как Украина в рамках Будапештского меморандума отказалась от третьего по объему ядерного потенциала, страны коллективного Запада де-факто сэкономили на собственной обороне примерно 2 триллиона долларов.

"Сейчас они начинают рассказывать, что невозможно выделить хотя бы 200 миллиардов, чтобы полностью обеспечить украинские Силы обороны самым современным и мощным вооружением и военной техникой", – отметил Владислав Селезнев.

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Военный эксперт считает, что ныне Запад должен Украине за то, что ее Вооруженные Силы защищают восточные границы Североатлантического альянса.

"За то, что сейчас наши лучшие сыновья и дочери гибнут в том аду войны. И поэтому все эти половинчатые решения – это недопустимо", – сказал Селезнев.

Запад и НАТО, по всей вероятности, считают, что в случае объявления вступления Украины в блок, они будут вынуждены задействовать 5 статью Договора Североатлантического альянса. В ней говорится, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его участников. Поэтому вызывает ответ всех членов Североатлантического альянса.

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