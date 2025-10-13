.

Україна може отримати далекобійні ракети Tomahawk від США. Їх можна використати для ефективних ударів по Москві, аби Путін нарешті припинив війну.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чому ракети Tomahawk стануть переломними у війні, які сигнали Путін досі передає Трампу, як впливають на очільника Кремля удари по НПЗ і яке ще вразливе місце має Росія. Більше про це читайте далі в матеріалі.

Як ракети Tomahawk змінять хід війни?

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про відправку в Україну крилатих ракет Tomahawk. Ви вважаєте, що це може стати ще одним поворотним моментом у цій війні і великим ударом для Путіна?

Я думаю, що крилаті ракети Tomahawk стануть переломним моментом в цій війні. Той факт, що навіть Путін заявив, що ракети Tomahawk дійсно будуть дуже серйозною проблемою, я думаю, повністю підтверджує, наскільки росіянами цим налякані. Ця зброя існує вже давно, але вона не застаріла.

Вона постійно оновлюється. Оскільки дальність польоту досягає 2 тисячі кілометрів, ми цілком впевнені, що росіянам буде дуже складно збити їх або перехопити. Це розширює можливості українських сил для проведення атак вглиб Росії.

Повне інтерв'ю з полковникоим Великої Британії у відставці Гордоном: дивіться відео

Ми побачили, наскільки ефективно Україна атакує Росію на відстані кілька сотень кілометрів за допомогою наявної у неї зброї – Storm Shadow, ATACMS та HIMARS. Це практично поставило на коліна нафтопереробку, виробництво бензину та розподільну мережу в Росії.

Тепер із появою крилатих ракет Tomahawk, це має велике значення. Вони несуть дуже важку бойову частину. Я думаю, Дональд Трамп запитав Володимира Зеленського приблизно місяць тому, чи буде він атакувати Кремль.

Якщо президент вирішить атакувати Кремль, тоді крилата ракета була би ідеальною зброєю для цього. Я знаю, що ми намагаємося уникати фраз про зброю, яка змінює правила гри. Ці ракети виявилися надзвичайно ефективними на Близькому Сході, по всьому світу. Я думаю, це дійсно змінило би ситуацію. Можливо, саме це у кінцевому висновку змусить росіян і Путіна сісти за стіл переговорів.

Чи може Україна вдарити по Кремлю?

Ви згадали про можливу атаку на Кремль, на урядові будинки Росії. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не готова припинити цю війну проти України, то російським посадовцям варто знайти найближчі укриття біля своїх будинків, щоб намагатися сховатися, захиститися від українських ракет і безпілотників. Чи бачите ви це як ще один сигнал Володимиру Путіну про те, що Україна готова використовувати такі атаки на Кремль і інші, так звані центри прийняття рішень?

Я думаю, що так. Очевидно, що росіяни, Путін і його лідери, які засіли у Кремлі, мало турбуються про жертви серед мирного населення по всій Росії, про все населення. У них немає грошей навіть на основні продукти харчування. Тепер вони не можуть купити бензин.

Але, здається, це зовсім не турбує Путіна і його генералів. Але якби вони знали, що існує можливість того, що ракета може потрапити у саме вікно Кремля, це, мабуть, значно змінило б ситуацію. Тому що вони не зовсім розуміють, як Росія може ескалувати ситуацію. Ми бачили якісь із руйнівних атак.

Щоночі по Україні запускається до 500 безпілотників і ракет. Я думаю, що росіяни рухаються на повній швидкості. Я не знаю, куди ще більше. Я думаю, що Путін і його лідери трохи лякливі. Тому що вони прибрали багато засобів біля лінії фронту, щоб захистити себе.

Але я думаю, що їхні С-400 і С-500 будуть марні проти крилатих ракет. Тому я думаю, що Зеленський вчинив дуже мудро, попередивши Путіна, що якщо він не сяде за стіл мирних переговорів, то ці крилаті ракети, найімовірніше, влучать в його будинок, а не в будинок росіян, які, як і всі інші, відчувають трудності.

Однак, за інформацією британської газети The Times, у Володимира Путіна є мінімум 3 секретні бункери, в яких він може діяти. Вони розміщені у 3 різних місцях, які схожі один на одного завдяки схожим дизайнам. Дизайн цих локацій, бункерів схожий для того, щоб створити образ одного місця, де Володимир Путін приймає всі рішення. Ці місця також використовуються для фільмів і відео з російським диктатором Путіним. Не здається вам, що Україні було б мінімум складно зрозуміти, де саме перебуває Путін, і націлитися на нього у випадку такого рішення?

Звісно. Можна було б очікувати, що в Путіна є різні місця, де він може сховатися та виконувати свою роботу. Я вважаю, що деякі з цих бункерів розташовані настільки глибоко під землею, що навіть Storm Shadow або Tomahawk навряд чи зможуть їх уразити. Але не всі росіяни можуть сховатися у цих бункерах.



Палац Путіна / Фото ФБК

Я думаю, якщо стратегічно важливі російські військові об'єкти й урядові будинки зазнають атаки з боку України, це буде мати великі наслідки. Я впевнений, що ніхто не намагається напряму вбити Путіна. Він може сховатися і бути в безпеці.

Але якщо інші з його оточення, які ведуть цю незаконну війну проти України, почнуть гинути, а вже загинуло кілька високопоставлених російських генералів, то думаю, це матиме вплив. Тому що Путін не може просто сидіти в своєму бункері наодинці, як Гітлер у кінці Другої світової війни.

Він не може ховатися так довго. Я впевнений, що у президента Трампа є кілька бункерів глибоко під землею, де він міг би ховатися, щоб командувати та контролювати свої війська. Тому я думаю, це повністю реально. Невідомо, чи знають про ці місця СБУ, спецслужби України.

Ймовірно, вони знають, де розташовані вершини цих бункерів, хоча самі вони глибоко під землею та дуже добре захищені. Але я не думаю, що це головна проблема. На мою думку, навідники зі спецслужб України точно знають, де розташований Кремль.

Вважаю, що він є потенціальною стратегічною ціллю, яка здатна змінити рахунки Кремля і Путіна. Я згоден з іншими, що зараз найкращий шанс посадити росіян і Путіна за стіл переговорів щодо припинення вогню та мирної угоди.

Які сигнали Путін передає Трампу?

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що якщо США поставлять Україні ракети Tomahawk, це призведе до руйнуванню відносин між США і Росією. Що ви про це думаєте? Чи спрацює ця погроза у випадку з президентом Трампом?

Я не думаю, що це погроза війни. Ми бачили за останні кілька місяців і на зустрічі на Алясці між Путіним і Трампом, що було багато розмов про укладення торгівельних угод і про все інше. Загалом відомо, що в минулому Трамп укладав угоди з російськими олігархами. Він любив гроші російських олігархів.

У них їх так само багато. Однак, говорячи про ділові, комерційні угоди, варто зазначити, що російська економіка насправді доволі мала та завжди була незначною для США. Трамп у цей момент, схоже, робить основні зусилля на спробу отримати якомога більше грошей для американської економіки.



Зустріч Путіна та Трампа на Алясці / Скриншот із відео

Але він, мабуть, розуміє і знає, що не отримає багато від Росії. Сподіваюся, що те, що відносини будуть розірвані, не змінить рахунки. Бо не думаю, що США захочуть щось купувати у Росії. А Москва не в змозі купувати багато у Штатів.

Судячи з того, як Трамп веде справи, пов'язані з фінансовими угодами, можна було б передбачити, що він просто скаже, що це складно. Але, здається, найважливіше на цей момент – це те, що Трамп хоче укласти мирні угоди. Здається, він зараз в авангарді на Близькому Сході.

Він заявив, що зупинив вже 6 війн. Він знає, що якщо йому вдасться зупинити війну в Україні, то він отримає Нобелівську премію світу. Тому я думаю і сподіваюся, що найважливіше для Трампа – це мир в Україні і справедливий мир для українців.

Чи сяде Путін за стіл перемовин після атак по НПЗ?

Обговоримо нові результати українських ударів вглиб Росії по НПЗ. За новими оцінками, українські безпілотники вивели з ладу майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Як ви це оцінюєте? Чи зможе Путін витримати такий тиск якийсь час?

Я думаю, що насамперед це блискуча стратегія України, тому що це завдає шкоди Росії. Це не шкодить Путіну, лідерам, олігархам. Але це шкодить простим людям у Росії, які тепер не можуть отримати паливо. Ми бачимо фотографії 2–3-кілометрових черг на заправках в Росії.

Найважливіше, про що ми дізналися в кінці минулого тижня – це те, що Росії тепер доведеться імпортувати бензин з-за кордону. Це має велике значення. Тому що Росія отримує основну частину своєї іноземної валюти та коштів, необхідних для підтримки своєї військової машини, від продажу нафти та бензину за кордон. Тому тепер Москва фактично не отримує цих грошей, тому що не може їх отримати.

Їй доводиться платити більше за імпорт бензину. Я думаю, що це абсолютно блискуча тактика з боку українських навідників. Вона дійсно наближає війну до людей по всій Росії, які не можуть отримати палива. Якщо вони й можуть отримати бензин, то він дуже дорогий. Росіянам і так нелегко.

Харчові продукти дорогі, інфляція висока, процентні ставки високі. Якщо це продовжиться досить довго, це, найімовірніше, паралізує російську економіку. Я припускаю, що Україна буде продовжувати атаки на нафтову галузь, зруйнувавши її на 40%. Це дуже розумний хід з боку України.

Чи вважаєте ви, що це може бути найкращою стратегією, щоб посадити Путіна за стіл переговорів?

Не напряму. Тому що я не думаю, що Путін чи його олігархи самі купують бензин. Але це російський народ, який до цього часу був доволі тихим. У 80-х роках, коли росіяни втратили багато людей в Афганістані, російський народ вийшов до Кремля і вимагав вивести війська.

Росія втратила у цій війні більше мільйона людей. Але це тримається у секреті від населення. Про що Росія не може мовчати? Про те, що її нафтова промисловість знищується українськими безпілотниками і ракетами. У Росії всім потрібен бензин для автомобілів, але вони не можуть його отримати.

Тому я думаю, що це дійсно важливо. Напряму це не зачіпає Путіна, але опосередковано може, якщо люди зрозуміють, що його дії буквально заганяють країну у болото. Це цілком може вплинути на нього опосередковано, якщо люди це зрозуміють і підуть на Кремль, як зробили це у 80-ті роки.

Чи може це налаштувати найближче оточення Путіна й олігархів проти воєнних зусиль в Україні?

Я думаю, що є невдоволення та нарікання всередині цієї групи. Має бути. Вони розуміють, що відбувається. Вони розуміють, що золотий стандарт російської економіки – це їхня нафта. Звідти вони отримують гроші. Це було зруйновано. Тому перекривається життєво важливий потік.

Усі ці олігархи, які отримують мільярди доларів через нафтову промисловість, передбачені їм Путіним і іншими, зрозуміють, що гроші закінчуються. Російському уряду зараз доводиться втрачати мільйони тон нафти.

Я думаю, що для росіян це стає дійсно серйозною проблемою. Будемо сподіватися, що в Путіна проявиться хоч крапля здорового глузду, моралі, і він вирішить сісти за стіл переговорів до того, як російська економіка остаточно зруйнується.

Хто привітав Путіна з днем народження?

Також цікаво, що 7 жовтня був день народження Путіна. На вашу думку, це був щасливий день народження?

Звісно. Було дуже цікаво слідкувати за розвитком подій у соціальних мережах, Х і в інших місцях. Схоже, більшість людей у світі не привітали президента Путіна з днем народження. Звісно, російська пропагандистська машина працювала на межі своїх можливостей.

Можна було б подумати, що в 73 роки Путін думає про відставку. Але я думаю, що він сам себе поставив у таке важке становище, що щасливої пенсії йому не бачити. Тому зовсім очевидно, що більшість людей у світі не привітали його з днем народження.

Насправді найкраще, що він може зробити, і будемо сподіватися, що до наступного дня народження, якщо він його відсвяткує, він зрозуміє, що насправді найкращий вихід – це справедливий мир в Україні. Він зможе зосередитися на відновленні Росії, яку він практично зруйнував за останні 3 роки.

Чи не думаєте ви, що у людей з оточення Володимира Путіна не було іншого вибору, крім привітати його і побажати йому всього найкращого?

Звісно, вони усі підлабузники. Він диктатор, і вони йому поклоняються. Але подібно Юлію Цезарю та Бруту може бути, що якби у них з'явилася можливість, вони зробили би те ж, що Брут зробив із Юлієм Цезарем, вдарили б його ножем в спину.

Але на цей момент вони розуміють, що єдине, що вони можуть зробити – це вихваляти його. Бо як російський диктатор, він абсолютно безжальний та позбавляється від будь-якої близької до нього людини, яка з ним не згодна.

Ми дуже добре пам'ятаємо Пригожина, який виступав проти Путіна. Путін підірвав його літак, убив його і його наближених. Це диктатор і таким є його режим. Хотілося б, щоб диктаторський режим закінчився якомога швидше.

Яке в Росії ще є вразливе місце?

Також цікаво, що у день свого народження Путін провів засідання Ради Безпеки. Головним питанням порядку денного було забезпечення безпеки інформації, інформаційної інфраструктури тощо. Але найцікавіше, що першочерговим завданням був не захист енергетичних об'єктів або об'єктів нафтопереробки, а захист інформаційної інфраструктури Росії. Що це могло означати? Чи значить це, що Путін так боїться або соромиться розкрити, що у них є інші пріоритети?

Так. І цікаво, що це не захист мирних жителів, людей. Я вважаю, що вся російська система працює на пропаганді і дезінформації. Якщо цього торкнутися, це вплине на те, як вони ведуть справи. Я думаю, це також пов'язано з кібервійною.

Тільки минулого тижня колишня керівниця МІ5 Еліза Маннінгем-Буллер припустила, що Велика Британія перебуває в стані гібридної війни з Росією, зокрема, кібератаки та шпіонаж. Насправді тепер ми знаємо, що кібервійна може бути більш руйнівною, ніж будь-які бомби, кулі, ракети та безпілотники.

Путін зрозумів, що це дійсно слабке місце. Україна, за допомогою Заходу у кіберпросторі, цілком може поставити Росію на коліна. Ми вже стали свідками кібератак, які вплинули на роботу аерофлоту російської авіакомпанії, через які вона не могла літати по Росії.

Навіть у Росії все ведеться в електронному вигляді і через інтернет. Тому Путін розуміє, що це його вразливе місце. Він хоче його захистити. Але він навіть не згадує захист мирних жителів. Будемо сподіватися, що росіяни дійсно зрозуміють, які його пріоритети. А це, звісно ж, не населення Росії.

Чи може Україна наступати на Крим?

Нещодавно професор Майкл Кларк, воєнний аналітик Sky News, заявив, що Україна може провести ще одну наступальну операцію на Крим до зими. Як ви оцінюєте таку можливість?

Це, звісно, можливо. Якщо поглянути на це з погляду військового, то можна зазначити певні вразливі місця. Ми знаємо, що українці вже вивели із ладу низку ключових радіолокаційних зон, що дало би українським військам певну свободу маневру. Про Керченський міст говорять постійно.

Зверніть увагу! Майкл Кларк в етері Sky News заявив, що Україна може вдарити по Криму чи по Кримському мосту. Нещодавні удари по РЛС на півострові вже створили дірки в російській ППО Криму. Тож, тепер може бути удар по значно важливіших цілях.

Здається, в України тепер є ракети і безпілотники, які можуть знищити його. Якби у них були крилаті ракети Tomahawk, вони б легко знищили Керченський міст, що призвело би до ізоляції Криму. Це, звісно, можливо. Найголовніше – це дає Росії чимало приводів для роздумів.

Російська армія, на мою думку, вичерпала себе. Це може бути дійсно вдалий час для наступу. Тому що я не думаю, що російська армія має можливість маневрувати і контратакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, так, я згоден з професором Кларком, що це потенційно те, що українська армія могла би здійснити. Але чи буде це у 2025 році? Хто знає. Як і професор Кларк, я сподіваюся, що Україна зможе цього досягнути.

Чи вважаєте ви, що це стане серйозним поштовхом до того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів і змінити існуючий баланс сил? Чи вважаєте ви, що президент Трамп міг би підтримувати це? За даними The Wall Street Journal, президент Трамп змінив своє ставлення та й позицію щодо України, оскільки йому розкрили деякі плани щодо контрнаступу України. Йому повідомили, що Україна підготує певні наступальні операції. Чи вважаєте ви, що Трамп також підтримував би такі наступи і атаки всередині Росії?

Звичайно, якщо всі ці фактори складуться разом, то це повністю можливо. Зазвичай найкраща форма захисту – це напад. Якщо Україна зможе повернути Крим, це здійснить колосальний негативний вплив на російські сили.

Оскільки всі сили на Донбасі, у Запорізькій області, на цих територіях повинні постачатися багато більш складним способом. Це зробило би підтримку російських сил дуже складною і призвело би до їхнього дисбалансу.

Якщо президент Трамп вирішить допомогти і забезпечити контрнаступ України на Крим, то я б сказав, що в нього є реальні шанси на успіх. Це може стати каталізатором, який змусить Путіна піти на переговори. Оскільки втрата Криму стане серйозним ударом по всіх цілях Путіна. Найбільш ймовірно, що Україна на цей момент зможе повернути Крим, а не певні райони Донбасу.