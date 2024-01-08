У Польщі впроваджували "підвищені заходи безпеки" через ракетний обстріл України

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що під час повітряної тривоги в Україні запроваджували "процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі". Це було пов'язано з ракетною атакою ворога.

Повітряні сили ЗСУ вже розповіли, що окупанти запустили по Україні 59 повітряних цілей. Саме тому в той період Польща контролювала ситуацію.

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Що відомо про "підвищені заходи безпеки" в Польщі

Повідомляємо, що протягом кількох годин ми спостерігаємо активізацію діяльності дальньої авіації Росії, яка пов'язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України,

– розповіло польське командування.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що розпочало всі необхідні процедури, щоб забезпечити безпеку повітряного простору Польщі. Польська сторона запевнила, що вони постійно контролюють ситуацію.

Росія масовано атакувала Україну 8 січня: коротко

Під час ракетної атаки росіян по Україні 29 грудня 2023 року ворожа ракета залетіла у повітряний простір Польщі . Тоді російська ракета залетіла вглиб польської території приблизно на 40 кілометрів й перебувала там орієнтовно 3 хвилини. Згодом Росія заперечила цей факт.

Вдосвіта 8 січня в Україні оголосили про повітряну тривогу через запуск ракет з ворожих літаків Ту-95МС. Вибухи пролунали у Дніпрі та області, Харкові та регіоні, а також в Запоріжжі та Хмельницьку.

Заступник глави Офісу Президента Олексій Кулеба розповів, що на місцях ліквідовують наслідки обстрілів. За його даними, 33 людини зазнали поранень, ще двоє українців – загинули.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог випустив по Україні 59 повітряних цілей. Наші військові збили 26 – 8 "Шахедів" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Варто зазначити, що вороги атакували: