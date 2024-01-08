Повітряні сили ЗСУ вже розповіли, що окупанти запустили по Україні 59 повітряних цілей. Саме тому в той період Польща контролювала ситуацію.
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Що відомо про "підвищені заходи безпеки" в Польщі
Повідомляємо, що протягом кількох годин ми спостерігаємо активізацію діяльності дальньої авіації Росії, яка пов'язана із завданням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України,
– розповіло польське командування.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що розпочало всі необхідні процедури, щоб забезпечити безпеку повітряного простору Польщі. Польська сторона запевнила, що вони постійно контролюють ситуацію.
Росія масовано атакувала Україну 8 січня: коротко
Вдосвіта 8 січня в Україні оголосили про повітряну тривогу через запуск ракет з ворожих літаків Ту-95МС. Вибухи пролунали у Дніпрі та області, Харкові та регіоні, а також в Запоріжжі та Хмельницьку.
Заступник глави Офісу Президента Олексій Кулеба розповів, що на місцях ліквідовують наслідки обстрілів. За його даними, 33 людини зазнали поранень, ще двоє українців – загинули.
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог випустив по Україні 59 повітряних цілей. Наші військові збили 26 – 8 "Шахедів" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Варто зазначити, що вороги атакували:
- 8 ударними дронами типу Shahed-136/131,
- 7 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області,
- 4 аеробалістичними ракетами "Кинджал" з 4 МіГ-31К,
- 24 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,
- 8 крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3,
- 6 балістичними ракетами "Іскандер-М",
- 2 керованими авіаційними ракетами Х-31П з літаків тактичної авіації.