Воздушные силы ВСУ уже рассказали, что оккупанты запустили по Украине 59 воздушных целей. Именно поэтому в этот период Польша контролировала ситуацию.

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Что известно о "повышенных мерах безопасности" в Польше

Сообщаем, что в течение нескольких часов мы наблюдаем активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с задачей ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины,

– рассказало польское командование.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что начало все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Польская сторона заверила, что они постоянно контролируют ситуацию.

Обратите внимание! Во время ракетной атаки россиян по Украине 29 декабря 2023 года вражеская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Тогда российская ракета залетела вглубь польской территории примерно на 40 километров и находилась там ориентировочно 3 минуты. Впоследствии Россия отрицала этот факт.

Россия массированно атаковала Украину 8 января: коротко

На рассвете 8 января в Украине объявили о воздушной тревоге из-за запуска ракет с вражеских самолетов Ту-95МС. Взрывы прогремели в Днепре и области, Харькове и регионе, а также в Запорожье и Хмельницке.

Замглавы Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал, что на местах ликвидируют последствия обстрелов. По его данным, 33 человека получили ранения, еще двое украинцев – погибли.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг выпустил по Украине 59 воздушных целей. Наши военные сбили 26 – 8 "Шахедов" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Стоит отметить, что враги атаковали: