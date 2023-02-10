Інтенсивність ракетних атак Росії по Україні буде зменшуватися: є 3 фактори

Росія 10 лютого завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Однак сила ракетних атак з боку країни-агресорки поступово падає.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. У ГУР Міноборони заявили про те, що російський ракетний бліцкриг провалився.

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Втім, як зазначив Ступак, ворог і далі завдаватиме ракетних ударів по Україні.

"Не треба очікувати, що ракети у росіян закінчаться повністю. Мовляв, вони все вистріляють і скажуть Владіміру Путіну, що вже немає що запускати по Україні. Такого не буде", – сказав ексспівробітник СБУ.

Росіяни не можуть поповнити запаси ракет у потрібній кількості

Він зауважив, що окупанти не можуть виготовляти високоточні ракети у тій кількості та так швидко, як їм потрібно.

В принципі, ракети у Росії є. Але інтенсивність ракетних обстрілів буде зменшуватися через те, що поповнити запаси до того рівня, який вже вистрілили, росіяни не можуть,

– сказав Ступак.

Ексспівробітник СБУ додав, що зменшенню кількості ракет у Росії активно сприяє ефективна робота української протиповітряної оборони.

"У нас збільшується кількість систем ППО та ПРО різних типів. У нас зараз є і радянські системи, і французькі, італійські, німецькі. І всі ці системи пов'язані між собою", – сказав Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього зауважив, що завдяки вмілій роботі українських фахівців усі установки ППО працюють у складі однієї системи.

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Фактори, які впливають на зниження обстрілів з боку Росії

Як зазначив Ступак, є 3 складових, які впливають на інтенсивність обстрілів з боку країни-терористки.

По-перше, росіяни також роблять ставку на атаки по території України іранськими "Шахідами" . Окупанти навіть планують побудувати у Росії завод, де хочуть збирати безпілотники іранської розробки. Однак, за словами Ступака, цей процес потребує певного часу.

. Окупанти навіть планують побудувати у Росії завод, де хочуть збирати безпілотники іранської розробки. Однак, за словами Ступака, цей процес потребує певного часу. Другий фактор пов'язаний із західними санкціями проти Росії . Адже країна-агресорка в обхід санкцій використовує для виробництва високоточної зброї західні деталі. За словами ексспівробітника СБУ, важливо, аби європейські країни не дозволяли продаж деталей підозрілим компаніям та особам.

. Адже країна-агресорка в обхід санкцій використовує для виробництва високоточної зброї західні деталі. За словами ексспівробітника СБУ, важливо, аби європейські країни не дозволяли продаж деталей підозрілим компаніям та особам. По-третє, надзвичайно важливою є робота контррозвідки в Україні. Ступак наголосив, що окупанти при ракетних обстрілах багато у чому покладаються на коригувальників вогню. Зокрема, саме за допомогою таких осіб росіяни намагаються відстежити результати запусків своїх ракет.

"СБУ виловлює таких людей пачками. І саме відсутність великої кількості коригувальників не дозволяє росіянам постійно влаштовувати такі атаки", – пояснив колишній співробітник СБУ.

Росія атакуватиме рідше і меншою кількість ракет

Ступак переконаний, що у майбутньому ворог не припинить ракетних атак по Україні. Але кількість ракет під час ударів зменшуватиметься.

Росіяни запускатимуть не 100 ракет, а 40 – 50, а то й менше. Також збільшуватиметься проміжок між обстрілами,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він припустив, що Росія влаштовуватиме масовані ракетні атаки не раз на тиждень, як це було раніше. Ступак вважає, що перерва між ракетними обстрілами може сягати 2 – 3 тижнів.

Масована ракетна атака по Україні 10 лютого: коротко