Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. За його словами, російські загарбники розраховують на масовість. Але нестачу ракет вони збираються перекрити безпілотниками.

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Нова тактика російських окупантів

Як наголосив Романенко, російські загарбники намагаються більш масово використовувати безпілотники, на які Україна витрачає дорогоцінні ракети. Так окупанти пробують з'ясувати, де розташовані засоби ППО.

Крім того, вони вдосконалили тактику. Спершу розвідують позиції наших ЗРК за допомогою безпілотників. А потім запускають крилаті ракети, щоб обійти ці зони,

– зазначив Романенко.

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Крилаті ракети складні для збивання через те, що вони можуть робити значну кількість розворотів під час підльоту до цілі. Збивати їх виходить тоді, коли точно вдається вирахувати маршрут.

Крилаті ракети вийде збити лише тоді, коли вдається точно відстежити маршрут. Тоді можна використати або ЗРК, або винищувачі, або мобільну групу на шляху дрона,

– наголосив Романенко.

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