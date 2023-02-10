Интенсивность ракетных атак России по Украине будет уменьшаться: есть 3 фактора

Россия 10 февраля нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Однако сила ракетных атак со стороны страны-агрессора постепенно падает.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. В ГУР Минобороны заявили о том, что российский ракетный блицкриг провалился.

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Впрочем, как отметил Ступак, враг и дальше будет наносить ракетные удары по Украине.

"Не надо ожидать, что ракеты у россиян закончатся полностью. Мол, они все выстреляют и скажут Владимиру Путину, что уже нечего запускать по Украине. Такого не будет", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Россияне не могут пополнить запасы ракет в нужном количестве

Он отметил, что оккупанты не могут производить высокоточные ракеты в том количестве и так быстро, как им нужно.

В принципе, ракеты у России есть. Но интенсивность ракетных обстрелов будет уменьшаться из-за того, что пополнить запасы до того уровня, который уже выстреляли, россияне не могут,

– сказал Ступак.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что уменьшению количества ракет в России активно способствует эффективная работа украинской противовоздушной обороны.

"У нас увеличивается количество систем ПВО и ПРО разных типов. У нас сейчас есть и советские системы, и французские, итальянские, немецкие. И все эти системы связаны между собой", – сказал Ступак.

Эксперт Украинского института будущего отметил, что благодаря умелой работе украинских специалистов все установки ПВО работают в составе одной системы.

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Факторы, влияющие на снижение обстрелов со стороны России

Как отметил Ступак, есть 3 составляющие, которые влияют на интенсивность обстрелов со стороны страны-террориста.

Во-первых, россияне также делают ставку на атаки по территории Украины иранскими "Шахидами" . Оккупанты даже планируют построить в России завод, где хотят собирать беспилотники иранской разработки. Однако, по словам Ступака, этот процесс требует определенного времени.

. Оккупанты даже планируют построить в России завод, где хотят собирать беспилотники иранской разработки. Однако, по словам Ступака, этот процесс требует определенного времени. Второй фактор связан с западными санкциями против России . Ведь страна-агрессор в обход санкций использует для производства высокоточного оружия западные детали. По словам экс-сотрудника СБУ, важно, чтобы европейские страны не разрешали продажу деталей подозрительным компаниям и лицам.

. Ведь страна-агрессор в обход санкций использует для производства высокоточного оружия западные детали. По словам экс-сотрудника СБУ, важно, чтобы европейские страны не разрешали продажу деталей подозрительным компаниям и лицам. В-третьих, чрезвычайно важна работа контрразведки в Украине. Ступак подчеркнул, что оккупанты при ракетных обстрелах во многом полагаются на корректировщиков огня. В частности, именно с помощью таких лиц россияне пытаются отследить результаты запусков своих ракет.

"СБУ вылавливает таких людей пачками. И именно отсутствие большого количества корректировщиков не позволяет россиянам постоянно устраивать такие атаки", – объяснил бывший сотрудник СБУ.

Россия будет атаковать реже и меньшим количеством ракет

Ступак убежден, что в будущем враг не прекратит ракетные атаки по Украине. Но количество ракет при ударах будет уменьшаться.

Россияне будут запускать не 100 ракет, а 40 – 50, а то и меньше. Также будет увеличиваться промежуток между обстрелами,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он предположил, что Россия будет устраивать массированные ракетные атаки не раз в неделю, как это было раньше. Ступак считает, что перерыв между ракетными обстрелами может достигать 2 – 3 недель.

Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля: коротко