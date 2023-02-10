Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону нагадав, що після провалу першого бліцкригу – спроби захопити Україну за 3 дні, росіяни вирішили шляхом "ракетного бліцкригу" вивести з ладу українську енергосистему,

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Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна – у принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, попри величезні втрати – попри свідомі влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався,

– зазначив представник ГУР МО України.

Він наголосив, що ракетний бліцкриг вже втратив сенс, тому що українська енергосистема вистояла, а у країни-терориста стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння. Ба більше, ворог позбавлений можливості поповнювати запаси у належних кількостях.

Саме тому, за словами Юсова, змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами.

Водночас розвідник зазначив, що Росія і далі продовжуватиме теракти, "тому що інших методів у них не так багато залишається".

Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою,

– наголосив представник ГУР.

Важливо! Сьогодні, 10 лютого, ворог 14 раз масовано атакував українські міста. Що відомо про терористичну атаку – читайте за посиланням.