Не лише енергетика: експерт прогнозує чергові атаки Росії "хвилями"

Росія не зупинить свій ракетний терор по об'єктах української інфраструктури. На жаль, у них ще є ракети й, схоже, росіяни знайшли спосіб виготовлення примітивного озброєння.

Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про останній аргумент Росії для переговорів.

Важливо У Львові може не бути світла і тепла тижнями, – Садовий розповів, як місто готується до блекауту

Кремль використовує терор для переговорів

Ступак розповів, що Росія надалі використовуватиме терор, аби схилити Україну до перемовин. У Кремлі панують божевільні фантазії і думки, відірвані від реальності, мовляв, це допоможе. Вони обстрілювали електрику, а 17 листопада взялись ще й до газових об'єктів.

На жаль, буквально напередодні "Нафтогаз" звітував про відкриття газового родовища, і це для росіян було "червоною ганчіркою", тож вони почали бити по газовій інфраструктурі. Після цього вони проведуть аналіз енергетичної інфраструктури, отримають звіти від своєї агентури в Україні, й наступні удари будуть знову, можливо, по електриці. А потім знову по газовій або по інших місцях,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Ступак прогнозує чергові атаки Росії "хвилями": дивіться відео

Наявність ракет

Він продовжив, що слід чекати наступних атак ось такими "хвилями" й бути готовими до них. Звісно, ці атаки залежать від наявності ракет, однак, схоже, Росія знайшла спосіб виготовляти примітивні снаряди з мікросхемами в обхід санкцій. Зокрема, повідомляється про зростання імпорту пральних і посудомийних машин до Вірменії та Казахстану.

"Фахівці схиляються, що електронні елементи цих гаджетів можливо використовувати для створення примітивного озброєння в Росії. Ці речі йтимуть з Вірменії та Казахстану для промислового канібалізму, коли їх розбирають і вони слугують цілям ВПК Росії. Бачимо, звідки Росія може брати деталі для свого ВПК, особливо для ракет, зрозуміло, що не суперсучасних, але примітивних", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

Ракетні обстріли України: останні новини