Не только энергетика: эксперт прогнозирует очередные атаки России "волнами"

Россия не остановит свой ракетный террор по объектам украинской инфраструктуры. К сожалению, у них есть еще ракеты и, похоже, россияне нашли способ изготовления примитивного вооружения.

Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о последнем аргументе России для переговоров.

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Кремль использует террор для переговоров

Ступак рассказал, что Россия будет и дальше использовать террор, чтобы склонить Украину к переговорам. В Кремле царят безумные фантазии и мысли, оторванные от реальности, якобы это поможет. Они обстреливали электричество, а 17 ноября приступили к газовым объектам.

К сожалению, буквально накануне "Нафтогаз" отчитывался об открытии газового месторождения, и это для россиян было "красной тряпкой", поэтому они стали бить по газовой инфраструктуре. После этого они проведут анализ энергетической инфраструктуры, получат отчеты от своей агентуры в Украине, и последующие удары будут снова, возможно, по электричеству. А потом снова по газовой или по другим местам,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

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Наличие ракет

Он продолжил, что следует ожидать следующих атак такими "волнами" и быть готовыми к ним. Конечно, эти атаки зависят от наличия ракет, однако, похоже, Россия нашла способ производить примитивные снаряды с микросхемами в обход санкций. В частности, сообщается о росте импорта стиральных и посудомоечных машин в Армению и Казахстан.

"Специалисты склоняются, что электронные элементы этих гаджетов возможно использовать для создания примитивного вооружения в России. Эти вещи будут идти из Армении и Казахстана для промышленного каннибализма, когда их разбирают и они служат целям ВПК России. Видим, откуда Россия может брать детали для своего ВПК, особенно для ракет, понятно, что не суперсовременные, но примитивные", – отметил эксперт Украинского института будущего.

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