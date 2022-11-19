Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о последнем аргументе России для переговоров.
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Кремль использует террор для переговоров
Ступак рассказал, что Россия будет и дальше использовать террор, чтобы склонить Украину к переговорам. В Кремле царят безумные фантазии и мысли, оторванные от реальности, якобы это поможет. Они обстреливали электричество, а 17 ноября приступили к газовым объектам.
К сожалению, буквально накануне "Нафтогаз" отчитывался об открытии газового месторождения, и это для россиян было "красной тряпкой", поэтому они стали бить по газовой инфраструктуре. После этого они проведут анализ энергетической инфраструктуры, получат отчеты от своей агентуры в Украине, и последующие удары будут снова, возможно, по электричеству. А потом снова по газовой или по другим местам,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Ступак прогнозирует очередные атаки России "волнами": смотрите видео
Наличие ракет
Он продолжил, что следует ожидать следующих атак такими "волнами" и быть готовыми к ним. Конечно, эти атаки зависят от наличия ракет, однако, похоже, Россия нашла способ производить примитивные снаряды с микросхемами в обход санкций. В частности, сообщается о росте импорта стиральных и посудомоечных машин в Армению и Казахстан.
"Специалисты склоняются, что электронные элементы этих гаджетов возможно использовать для создания примитивного вооружения в России. Эти вещи будут идти из Армении и Казахстана для промышленного каннибализма, когда их разбирают и они служат целям ВПК России. Видим, откуда Россия может брать детали для своего ВПК, особенно для ракет, понятно, что не суперсовременные, но примитивные", – отметил эксперт Украинского института будущего.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Западные страны предполагают, что 15 ноября в Польше могла упасть ракета украинского ПВО. По одной из версий, это могла быть С-300, у которой не сработал алгоритм самоуничтожения.
- Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о взрыве в населенном пункте Польши, расположенном вблизи границы с Украиной.
- Ракетные удары по Украине – очередное доказательство того, что Россия совершает геноцид украинского народа. Однако мир должным образом не реагирует на сложившуюся ситуацию.