Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про останній аргумент Росії для переговорів.

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Кремль використовує терор для переговорів

Ступак розповів, що Росія надалі використовуватиме терор, аби схилити Україну до перемовин. У Кремлі панують божевільні фантазії і думки, відірвані від реальності, мовляв, це допоможе. Вони обстрілювали електрику, а 17 листопада взялись ще й до газових об'єктів.

На жаль, буквально напередодні "Нафтогаз" звітував про відкриття газового родовища, і це для росіян було "червоною ганчіркою", тож вони почали бити по газовій інфраструктурі. Після цього вони проведуть аналіз енергетичної інфраструктури, отримають звіти від своєї агентури в Україні, й наступні удари будуть знову, можливо, по електриці. А потім знову по газовій або по інших місцях,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

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Наявність ракет

Він продовжив, що слід чекати наступних атак ось такими "хвилями" й бути готовими до них. Звісно, ці атаки залежать від наявності ракет, однак, схоже, Росія знайшла спосіб виготовляти примітивні снаряди з мікросхемами в обхід санкцій. Зокрема, повідомляється про зростання імпорту пральних і посудомийних машин до Вірменії та Казахстану.

"Фахівці схиляються, що електронні елементи цих гаджетів можливо використовувати для створення примітивного озброєння в Росії. Ці речі йтимуть з Вірменії та Казахстану для промислового канібалізму, коли їх розбирають і вони слугують цілям ВПК Росії. Бачимо, звідки Росія може брати деталі для свого ВПК, особливо для ракет, зрозуміло, що не суперсучасних, але примітивних", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

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