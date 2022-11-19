Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про останній аргумент Росії для переговорів.
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Кремль використовує терор для переговорів
Ступак розповів, що Росія надалі використовуватиме терор, аби схилити Україну до перемовин. У Кремлі панують божевільні фантазії і думки, відірвані від реальності, мовляв, це допоможе. Вони обстрілювали електрику, а 17 листопада взялись ще й до газових об'єктів.
На жаль, буквально напередодні "Нафтогаз" звітував про відкриття газового родовища, і це для росіян було "червоною ганчіркою", тож вони почали бити по газовій інфраструктурі. Після цього вони проведуть аналіз енергетичної інфраструктури, отримають звіти від своєї агентури в Україні, й наступні удари будуть знову, можливо, по електриці. А потім знову по газовій або по інших місцях,
– зазначив колишній співробітник СБУ.
Ступак прогнозує чергові атаки Росії "хвилями": дивіться відео
Наявність ракет
Він продовжив, що слід чекати наступних атак ось такими "хвилями" й бути готовими до них. Звісно, ці атаки залежать від наявності ракет, однак, схоже, Росія знайшла спосіб виготовляти примітивні снаряди з мікросхемами в обхід санкцій. Зокрема, повідомляється про зростання імпорту пральних і посудомийних машин до Вірменії та Казахстану.
"Фахівці схиляються, що електронні елементи цих гаджетів можливо використовувати для створення примітивного озброєння в Росії. Ці речі йтимуть з Вірменії та Казахстану для промислового канібалізму, коли їх розбирають і вони слугують цілям ВПК Росії. Бачимо, звідки Росія може брати деталі для свого ВПК, особливо для ракет, зрозуміло, що не суперсучасних, але примітивних", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.
Ракетні обстріли України: останні новини
- Західні країни припускають, що 15 листопада у Польщі могла впасти ракета української ППО. За однією з версій, це могла бути С-300, у якої не спрацював алгоритм самознищення.
- Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 15 листопада. Згодом стало відомо про вибух у населеному пункті Польщі, розташованому поблизу кордону з Україною.
- Ракетні удари по Україні – черговий доказ того, що Росія чинить геноцид українського народу. Однак світ належним чином не реагує на ситуацію, що склалася.