Бачимо дуже цікаву ситуацію, – дипломат про очікування від нового "Рамштайну"

Сьогодні, 14 лютого, стартує нова зустріч міністрів оборони країн-союзниць "Рамштайн" у Брюсселі. Там наші партнери можуть обговорювати забезпечення ЗСУ до контрнаступу.

Так, новий потужний контрнаступ українських захисників дуже очікується і має бути зроблений правильно. Про це 24 Каналу розповів дипломат та посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий.

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США змінили риторику щодо ракет

Для того, щоб зменшити кількість втрат з нашого боку, Україна має збільшити відстань для ударів по логістиці ворога – складах та можливості підтягувати додаткові резерви.

Напередодні США вже ухвалили рішення щодо постачання ЗСУ керованих авіабомб GLSDB з дальністю до 150 кілометрів. Водночас американські ракети ATACMS мають ще більшу дальність ураження.

Сьогодні цікава ситуація – США більше не говорять про ймовірність ескалації через надання ракет, а говорять, що їх є мала кількість. Це вже зміна риторики й дає можливість Україні спробувати закупити ці американські ракети у тих країн, що мають їх,

– зауважив дипломат.

За його словами, американські ракети ATACMS мають такі країни як Польща, Румунія, Південна Корея, Катар, Бахрейн та Греція. Отже, можливо не публічно, але про збільшення дистанції точно говоритимуть на "Рамштайні".

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Підтримка контрнаступу ЗСУ з повітря

Окрім того, на думку дипломата, темою зустрічі буде й авіація. Не виключено, що сьогоднішній "Рамштайн" дасть "зелене світло" для інших видів літаків, зокрема типу МіГ або Су.

Ще одне рішення, яке може бути у найближчому майбутньому – це надання далекобійних дронів. США мають БпЛА, які у певних ситуаціях можуть замінити літаки. Наприклад, MQ-9 Reaper та MQ-1C Gray Eagle. Ці безпілотники можуть долати велику відстань і переносити досить великий боєкомплект.

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"Якщо першим кроком будуть ці ударні дрони, то це було б для нас дуже добре. Дуже хочеться почути на "Рамштайні", як буде підтримуватися наступ ЗСУ з повітря. Я очікую від партнерів на цю частину", – підкреслив Чалий.

Головні теми "Рамштайн-9"

Напередодні засідання міністр оборони України Олексій Резніков озвучив головні теми "Рамштайну-9". За його словами це:

захист українського неба, зокрема, через залучення авіаційної платформи;

розбудова "танкової коаліції";

формування запасу міцності по боєприпасах;

тренінгові програми для українських воїнів;

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Також Резніков поділився, що вже мав низку важливих розмов з партнерами. Очільник Міноборони підкреслив: "Їхня залученість та підтримка дають оптимізм".