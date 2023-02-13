Зокрема, йдеться про Мелітополь. Це можливо у тому випадку, якщо вдасться стабілізувати ситуацію на ділянці від Вугледара до Кремінної, і у Бахмуті також. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.
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Мелітополь є найбільш привабливим напрям. У разі успіху вдасться ізолювати кримське угрупування та війська на лівобережній Херсонщині. Питання в постачання винищувачів, адже потрібно буде забезпечити протиповітряну парасольку над місцем прориву,
– стверджує військовий експерт.
Якщо наші війська прямуватимуть до Азовського моря, додає Харук, вони вийдуть із зони прикриття ЗРК великої дальності. А це – потенційна проблема. Втім, Харук переконаний, що у Генштаб сидять дуже тямущі люди, вони враховують усі ці чинники.
"Дуже спокусливим виглядав би прорив на півночі Луганщини. Але ознак наразі немає, там навпаки росіяни активізувалися", – підсумував військовий експерт Андрій Харук.
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Де росіяни намагатимуться атакувати
- До річниці повномасштабного вторгнення залишається високим ризик просування ворога на трьох напрямках. Мовиться про початок наступальних дій з тимчасово окупованих територій. Як зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, подекуди росіяни будуть створювати ілюзію активізації війська.
- За словами оглядача, про наступальні можливості ворога варто говорити в контексті Бахмутського, Авдіївського та Вугледарського напрямків. Вони є пріоритетними для російських окупантів, там накопичений чималий ресурс. На думку Коваленка, винятком є район Вугледару. Через бажання швидко захопити територію ворог практично нівелював усі ті сили, які мав там, тож наразі можна говорити про тимчасову паузу на цьому напрямку.
- Ближче до 24 лютого, каже оглядач, росіян активізують свої дії у Запорізькій області – буде імітація активізації сил в напрямку Оріхового та Гуляйполя. Що ж до Донецької області – під загрозою Бахмут, Авдіївка, Вугледар. У Луганській області найнебезпечнішими локаціями є Сватове та Кремінна.