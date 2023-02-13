Зокрема, йдеться про Мелітополь. Це можливо у тому випадку, якщо вдасться стабілізувати ситуацію на ділянці від Вугледара до Кремінної, і у Бахмуті також. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.

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Мелітополь є найбільш привабливим напрям. У разі успіху вдасться ізолювати кримське угрупування та війська на лівобережній Херсонщині. Питання в постачання винищувачів, адже потрібно буде забезпечити протиповітряну парасольку над місцем прориву,

– стверджує військовий експерт.

Якщо наші війська прямуватимуть до Азовського моря, додає Харук, вони вийдуть із зони прикриття ЗРК великої дальності. А це – потенційна проблема. Втім, Харук переконаний, що у Генштаб сидять дуже тямущі люди, вони враховують усі ці чинники.

"Дуже спокусливим виглядав би прорив на півночі Луганщини. Але ознак наразі немає, там навпаки росіяни активізувалися", – підсумував військовий експерт Андрій Харук.

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Де росіяни намагатимуться атакувати