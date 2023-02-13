Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, є ознаки того, що ніякий великий наступ Росії зараз не відбудеться.

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Гетьман вважає, що окупанти не будуть здійснювати потужні наступальні дії як мінімум до квітня – травня. На думку військового аналітика, це пов'язано з певним політичним контекстом всередині самої Росії.

Сили росіян на Сході України

Як зазначив майор запасу ЗСУ, Росія стягнула на Схід України величезну кількість сил.

За великим рахунком Росія зібрала на Сході України всю ту частину своєї армії, яка може вести якісь бойові дії,

– сказав Гетьман.

Він додав, що у країни-агресорки є певні проблеми з важкою технікою. Росія навіть не може закрити потреби нещодавно мобілізованих. А на складах особливих запасів вже не лишилося.

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Під час великого наступу росіяни втрачали б до полку в день

Якби росіяни кинули всі свої сили для наступу одночасно на кількох напрямках, то найімовірнішими точками для такої атаки могли б стати:

Бахмут на Донеччині;

Кремінна на Луганщині:

Вугледар з виходом на Покровськ і далі – до Запоріжжя.

Як зазначив Гетьман, ЗСУ повністю готові до такого розвитку подій. В українських захисників є кілька ліній оборони й вони готові відбити атаки ворога.

Олексій Гетьман Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни От росіяни почали б атакувати всіма силами. Ворог сьогодні втрачає приблизно батальйон піхоти та щонайменше одну танкову роту на добу. А тоді втрачали б до полку в день.

Майор запасу ЗСУ переконаний, що при цьому окупантам не вдалося б просунулися далі, ніж на кілька десятків кілометрів.

"Путіну не пробачили б такої поразки"

Військовий аналітик вважає, що це викликало б гостру реакцію всередині самої Росії.

Трон під Владіміром Путіним вже й так трішечки почав хитатися. А тоді він просто впав би з цього трону. Путіну б не пробачили такої поразки, –

наголосив Гетьман.

Тому окупанти почали виходити у наступ невеликими групами, аби "промацати" слабкі місця української оборони. Щоразу, коли вони знаходять хоч якісь можливості для просування, то відправляють туди велику кількість людей. Однак особливого успіху не мають.

У росіян не склалося з наступом на Вугледар. Окупанти зазнали там великих втрат і змушені були тікати, покидавши техніку.

Також загарбники отримали "по зубах" біля Кремінної й відійшли назад.

Путін може сказати, що ніякого великого наступу не було

Такі точкові атаки російської армії залишають поле для маневрів для російського диктатора.

Зараз у Путіна є можливість сказати, що ніякого великого наступу не було. Мовляв, це все вигадки західної пропаганди. А це була просто розвідка боєм. Тобто у нього з'явилася відмазка,

– пояснив військовий аналітик.

Гетьман вважає, що очільник Кремля може зараз сказати своєму народу, що Росія планує великий наступ вже на травень або на літо.

Черговий "жест доброї волі" Росії

Військовий аналітик додав, що росіяни вже усвідомлюють, що не можуть просуватися навіть на невеликих ділянках.

Олексій Гетьман Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Ймовірніше за все, Росія і далі не буде кидати всю свою армію у бій. Окупанти просто почнуть укріплюватися. І будуть розповідати собі та всьому світу, що вони зробили черговий "жест доброї волі" і вирішили не атакувати.

Майор запасу ЗСУ вважає, що великого наступу Росії у тому розумінні, якого всі очікували, у найближчому майбутньому не буде.

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