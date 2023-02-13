Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, есть признаки того, что никакое большое наступление России сейчас не состоится.

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Гетьман считает, что оккупанты не будут совершать мощные наступательные действия как минимум до апреля – мая. По мнению военного аналитика, это связано с определенным политическим контекстом внутри самой России.

Силы россиян на Востоке Украины

Как отметил майор запаса ВСУ, Россия втянула на Восток Украины огромное количество сил.

По большому счету Россия собрала на Востоке Украины всю ту часть своей армии, которая может вести какие-то боевые действия,

– сказал Гетьман.

Он добавил, что у страны-агрессора есть определенные проблемы с тяжелой техникой. Россия даже не может закрыть потребности недавно мобилизованных. А на складах особых запасов уже не осталось.

Алексей Гетьман объяснил логику действий россиян на фронте: смотрите видео

Во время большого наступления россияне теряли бы около полка в день

Если бы россияне бросили все свои силы для наступления одновременно на нескольких направлениях, то наиболее вероятными точками для такой атаки могли бы стать:

Бахмут в Донецкой области;

Кременная в Луганской области;

Угледар с выходом на Покровск и дальше – на Запорожье.

Как отметил Гетьман, ВСУ полностью готовы к такому развитию событий. У украинских защитников есть несколько линий обороны и они готовы отразить атаки врага.

Алексей Гетьман Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Вот россияне начали бы атаковать всеми силами. Враг сегодня теряет примерно батальон пехоты и по меньшей мере одну танковую роту в сутки. А тогда терял бы полк в день.

Майор запаса ВСУ убежден, что при этом оккупантам не удалось бы продвинуться дальше, чем на несколько десятков километров.

"Путину не простили бы такое поражение"

Военный аналитик считает, что это вызвало бы острую реакцию внутри самой России.

Трон под Владимиром Путиным уже и так немного начал шататься. А тогда он просто упал бы с этого трона. Путину не простили бы такого поражения, –

подчеркнул Гетьман.

Поэтому оккупанты начали выходить в наступление небольшими группами, чтобы "прощупать" слабые места украинской обороны. Каждый раз, когда они находят хоть какие-то возможности для продвижения, отправляют туда большое количество людей. Однако особого успеха не имеют.

У россиян не сложилось с наступлением на Угледар. Оккупанты понесли там большие потери и вынуждены были бежать, покинув технику.

Также захватчики получили "по зубам" возле Кременной и отошли назад.

Путин может сказать, что никакого большого наступления не было

Такие точечные атаки российской армии оставляют поле для маневров для российского диктатора.

Сейчас у Путина есть возможность сказать, что никакого большого наступления не было. Мол, это все выдумки западной пропаганды. А это была просто разведка боем. То есть у него появилась отмазка,

– объяснил военный аналитик.

Гетьман считает, что глава Кремля может сейчас сказать своему народу, что Россия планирует большое наступление уже на май или лето.

Очередной "жест доброй воли" России

Военный аналитик добавил, что россияне уже понимают, что не могут продвигаться даже на небольших участках.

Алексей Гетьман Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Вероятнее всего, Россия и дальше не будет бросать всю свою армию в бой. Оккупанты просто начнут укрепляться. И будут рассказывать себе и всему миру, что они сделали очередной "жест доброй воли" и решили не атаковать.

Майор запаса ВСУ считает, что большого наступления России в том понимании, которого все ожидали, в ближайшем будущем не будет.

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