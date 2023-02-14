Видим очень интересную ситуацию, – дипломат об ожиданиях от нового "Рамштайна"
Сегодня, 14 февраля, стартует новая встреча министров обороны стран-союзниц "Рамштайн" в Брюсселе. Там наши партнеры могут обсуждать обеспечение ВСУ для контрнаступления.
Так, новое мощное контрнаступление украинских защитников очень ожидаемо и должно быть сделано правильно. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат и посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.
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США сменили риторику касательно ракет
Чтобы уменьшить количество потерь с нашей стороны, Украина должна увеличить расстояние для ударов по логистике врага – складам и возможности подтягивать дополнительные резервы.
Накануне США уже приняли решение относительно поставок ВСУ управляемых авиабомб GLSDB с дальностью до 150 километров. В то же время, американские ракеты ATACMS имеют еще большую дальность поражения.
Сегодня интересная ситуация – США больше не говорят о вероятности эскалации из-за предоставления ракет, а говорят, что их малое количество. Это уже изменение риторики и дает возможность Украине попытаться закупить эти американские ракеты у стран, которые имеют их,
– заметил дипломат.
По его словам, американские ракеты ATACMS есть у таких стран как Польша, Румыния, Южная Корея, Катар, Бахрейн и Греция. Следовательно, возможно не публично, но об увеличении дистанции будут точно говорить на "Рамштайне".
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Поддержка контрнаступления ВСУ с воздуха
Кроме того, по мнению дипломата, темой встречи будет авиация. Не исключено, что сегодняшний "Рамштайн" даст "зеленый свет" для других видов самолетов, в частности, типа МиГ или Су.
Еще одно решение, которое может быть в ближайшем будущем – это предоставление дальнобойных дронов. США имеют БпЛА, которые в определенных ситуациях могут заменить самолеты. Например, MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle. Эти беспилотники могут преодолевать большое расстояние и переносить достаточно большой боекомплект.
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"Если первым шагом будут эти ударные дроны, то это было бы для нас очень хорошо. Очень хочется услышать на "Рамштайне", как будет поддерживаться наступление ВСУ с воздуха. Я ожидаю от партнеров этой части", – подчеркнул Чалый.
Главные темы "Рамштайн-9"
Накануне заседания министр обороны Украины Алексей Резников озвучил главные темы "Рамштайна-9". По его словам, это:
- защита украинского неба, в частности, посредством привлечения авиационной платформы;
- развитие "танковой коалиции";
- формирование запаса прочности по боеприпасам;
- тренинговые программы для украинских воинов;
- стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
Также Резников поделился, что уже имел ряд важных разговоров с партнерами. Глава Минобороны подчеркнул: "Их вовлеченность и поддержка вселяют оптимизм".