Видео встречи Резникова и Ллойда обнародовали в сети. Об этом информирует 24 Канал.

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Заседание Контактной группы по обороне Украины – "Рамштайн-9" сегодня, 14 февраля, пройдет в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Алексей Резников уже встретился со своим коллегой из США.

Глава Пентагона прибыл в Брюссель: смотрите видео

Встреча Резникова с Ллойдом: смотрите видео

Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Главные темы "Рамштайн-9"

В преддверии заседания Алексей Резников озвучил главные темы "Рамштайна-9". По словам министра обороны это:

защита украинского неба, в частности, посредством привлечения авиационной платформы;

развитие "танковой коалиции";

формирование запаса прочности по боеприпасам;

тренинговые программы для украинских воинов;

стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Также Резников поделился, что уже имел ряд важных разговоров с партнерами. Глава Минобороны подчеркнул: "Их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".

Чего ждать от "Рамштайн-9"

Накануне "Рамштайна" Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. В частности, обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине, подготовку наших подразделений на территории стран-партнеров.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это, по его словам, будет обсуждено на встрече.

Военный эксперт Андрей Харук считает, что, вероятно, на девятом "Рамштайне" объявят решение по самолетам.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что на "Рамштайне" будет очень много интересных вещей.

Заметим, ожидается, что партнеры объявят о количестве танков для нашего государства и сроках их предоставления.