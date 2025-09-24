У Луганській області загинув Рауф Рузудженк, який вважався зниклим безвісти понад 2 роки. Ще один захисник із Тернополя, Руслан Прейзнар, помер від хвороби серця на Запоріжжі.

Про дві важкі для України втрати повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

Дивіться також З перших днів встав на захист країни: на війні загинув захисник зі Львівщини Олег Гуляк

Що відомо про полеглого Рауфа Рузудженка?

Мер Тернополя повідомив, що на Луганщині обірвалося життя захисника України Рауфа Рузудженка. Він загинув під час виконання бойового завдання у віці 49 років. Воїн вважався зниклим безвісти з липня 2023 року.

З березня 2022 року він самовіддано служив у лавах Збройних Сил України, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України,

– написав Надал.

Що відомо про смерть Руслана Прейзнара?

Ще одна сумна втрата серед українських захисників – смерть військовослужбовця з Тернополя Руслана Прейзнара. За даними місцевої влади, він помер 19 вересня у Запорізькій області від серцевої хвороби.

Обидва воїни залишили по собі пам'ять мужності, відваги й самопожертви. Міський голова Тернополя співчуває родинам загиблих військових.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих Героїв. Вічна пам'ять воїнам.

Кого нещодавно Україна втратила на війні?