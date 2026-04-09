Навіть без фото: Пугачова продає елітну квартиру у Москві

Алла Пугачова виставила на продаж свою квартиру в центрі Москви після виїзду з Росії. Житло не з'являється у відкритих оголошеннях, а покупцям заборонено фотографувати приміщення.

Яку квартиру продає Алла Пугачова?

Квартира розташована в районі Арбат у центрі Москви. Це п'ятикімнатне житло площею понад 300 квадратних метрів у житловому комплексі, пише пропагандиське російське ЗМІ "Комсомольська правда".

Дивіться також Жінка купила будинок в Італії за безцінь, та не все так просто: які труднощі виникли

Сам будинок належить до дорогого сегмента, тому такі квартири рідко виставляють у відкритий продаж. З вікон видно храм Христа Спасителя, що має тільки підвищити вартість.

Покази організовують лише для перевірених покупців. Рієлтори працюють із вузьким колом клієнтів, а під час переглядів заборонено фото та відео, тому інформації про інтер'єр у відкритому доступі немає.

Будинок, у якому жила Алла Пугачова

Точну вартість не називають. Водночас за оцінками ринку, подібні квартири у цьому будинку можуть коштувати близько 500 мільйонів рублів.

Цікаво! Квартиру Пугачова отримала у 2004 році від Руслана Байсарова. Після розлучення з Філіпом Кіркоровим вона переїхала саме сюди, і з того часу це житло залишалося її основною нерухомістю у Москві.

Поруч розташовані апартаменти Кіркорова. Сам Арбат вважається одним із найдорожчих районів міста, де подібні угоди часто відбуваються без публічності.

Що відомо про Аллу Пугачову?