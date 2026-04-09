Навіть без фото: Пугачова продає елітну квартиру у Москві
- Алла Пугачова продає свою п'ятикімнатну квартиру в центрі Москви без фото і з обмеженим доступом для покупців.
- Квартира площею понад 300 квадратних метрів розташована в районі Арбат, і її вартість оцінюється в 500 мільйонів рублів.
Алла Пугачова виставила на продаж свою квартиру в центрі Москви після виїзду з Росії. Житло не з'являється у відкритих оголошеннях, а покупцям заборонено фотографувати приміщення.
Яку квартиру продає Алла Пугачова?
Квартира розташована в районі Арбат у центрі Москви. Це п'ятикімнатне житло площею понад 300 квадратних метрів у житловому комплексі, пише пропагандиське російське ЗМІ "Комсомольська правда".
Сам будинок належить до дорогого сегмента, тому такі квартири рідко виставляють у відкритий продаж. З вікон видно храм Христа Спасителя, що має тільки підвищити вартість.
Покази організовують лише для перевірених покупців. Рієлтори працюють із вузьким колом клієнтів, а під час переглядів заборонено фото та відео, тому інформації про інтер'єр у відкритому доступі немає.
Будинок, у якому жила Алла Пугачова / Фото росзмі
Точну вартість не називають. Водночас за оцінками ринку, подібні квартири у цьому будинку можуть коштувати близько 500 мільйонів рублів.
Цікаво! Квартиру Пугачова отримала у 2004 році від Руслана Байсарова. Після розлучення з Філіпом Кіркоровим вона переїхала саме сюди, і з того часу це житло залишалося її основною нерухомістю у Москві.
Поруч розташовані апартаменти Кіркорова. Сам Арбат вважається одним із найдорожчих районів міста, де подібні угоди часто відбуваються без публічності.
Що відомо про Аллу Пугачову?
Після початку повномасштабної війни Алла Пугачова разом із Максимом Галкіним залишила Росію і живе за кордоном. Вони публічно висловлювалися проти війни та майже не з'являються в російському інформаційному просторі.
Торік 10 вересня, на ютуб-каналі російської журналістки Катерини Гордєєвої вийшло велике інтерв'ю з Аллою Пугачовою. Вона розповіла, що повернулась у Росію на похорон російського дизайнера одягу і художника Валентина Юдашкіна, який помер 2 травня 2023 року.