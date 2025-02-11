Є певні вимоги: в маленькому поселенні звели будинки, в яких можна жити безкоштовно

На Алясці є унікальне поселення з маленькими будинками. У них можна жити безкоштовно, однак лише певним категоріям населення.

Проєкт спрямований на допомогу тим, хто відчуває труднощі з пошуком помешкання, особливо в суворих кліматичних умовах. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

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Селище з безкоштовним житлом

В Анкоріджі, що у штаті Аляска, відкриють унікальне поселення. У ньому є маленькі будинки, в яких безкоштовно зможуть жити літні люди, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

Поселення отримало назву In Our Backyard ("У нашому дворі"). Воно складається з 6 маленьких будинків і одного трейлера з ванною кімнатою. Розташоване житло на території Центральної лютеранської церкви.

Аби отримати право на проживання там, кандидати мають відповідати певним вимогам, зокрема:

вік – 50 років і більше;

здатність жити самостійно;

готовність утримуватися від алкоголю, наркотиків на території селища;

відсутність реєстрації як сексуального злочинця.

Цікаво, що мешканці поселення щомісяця платитимуть невелику суму, однак зможуть повернути всі сплачені гроші, коли знайдуть постійне житло.



Такий вигляд мають маленькі будиночки, в яких можна пожити безкоштовно / Фото inourbackyard-ak

Як виникла ідея створення поселення

Проєкт реалізовують через зростання проблеми бездомності в регіоні. Він не лише надає літнім людям тимчасове помешкання, але й допомагає уникнути створення стихійних наметових містечок.

Ініціатива є частиною ширшого руху, який поширений у країні та спрямовний на вирішення житлової кризи за допомогою інноваційних підходів.

Організатори проєкту сподіваються, що схожі поселення з'являться і в інших регіонах. Це дасть можливість допомогти нужденним і надати їм шанс на стабільне майбутнє.