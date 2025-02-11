Проєкт спрямований на допомогу тим, хто відчуває труднощі з пошуком помешкання, особливо в суворих кліматичних умовах. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.
Зверніть увагу Допоміг сотням людей: чоловік зводить маленькі будиночки для бездомних
Селище з безкоштовним житлом
В Анкоріджі, що у штаті Аляска, відкриють унікальне поселення. У ньому є маленькі будинки, в яких безкоштовно зможуть жити літні люди, які опинилися у важкій життєвій ситуації.
Поселення отримало назву In Our Backyard ("У нашому дворі"). Воно складається з 6 маленьких будинків і одного трейлера з ванною кімнатою. Розташоване житло на території Центральної лютеранської церкви.
Аби отримати право на проживання там, кандидати мають відповідати певним вимогам, зокрема:
- вік – 50 років і більше;
- здатність жити самостійно;
- готовність утримуватися від алкоголю, наркотиків на території селища;
- відсутність реєстрації як сексуального злочинця.
Цікаво, що мешканці поселення щомісяця платитимуть невелику суму, однак зможуть повернути всі сплачені гроші, коли знайдуть постійне житло.
Такий вигляд мають маленькі будиночки, в яких можна пожити безкоштовно / Фото inourbackyard-ak
Як виникла ідея створення поселення
Проєкт реалізовують через зростання проблеми бездомності в регіоні. Він не лише надає літнім людям тимчасове помешкання, але й допомагає уникнути створення стихійних наметових містечок.
Ініціатива є частиною ширшого руху, який поширений у країні та спрямовний на вирішення житлової кризи за допомогою інноваційних підходів.
Організатори проєкту сподіваються, що схожі поселення з'являться і в інших регіонах. Це дасть можливість допомогти нужденним і надати їм шанс на стабільне майбутнє.