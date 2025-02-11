Проект направлен на помощь тем, кто испытывает трудности с поиском жилья, особенно в суровых климатических условиях. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

Обратите внимание Помог сотням людей: мужчина возводит маленькие домики для бездомных

Поселок с бесплатным жильем

В Анкоридже, что в штате Аляска, откроют уникальное поселение. В нем есть маленькие дома, в которых бесплатно смогут жить пожилые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Поселение получило название In Our Backyard ("В нашем дворе"). Оно состоит из 6 маленьких домов и одного трейлера с ванной комнатой. Расположено жилье на территории Центральной лютеранской церкви.

Чтобы получить право на проживание там, кандидаты должны соответствовать определенным требованиям, в частности:

возраст – 50 лет и более;

способность жить самостоятельно;

готовность воздерживаться от алкоголя, наркотиков на территории поселка;

отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника.

Интересно, что жители поселения ежемесячно будут платить небольшую сумму, однако смогут вернуть все уплаченные деньги, когда найдут постоянное жилье.



Такой вид имеют маленькие домики, в которых можно пожить бесплатно / Фото inourbackyard-ak

Как возникла идея создания поселения

Проект реализуют из-за роста проблемы бездомности в регионе. Он не только предоставляет пожилым людям временное жилье, но и помогает избежать создания стихийных палаточных городков.

Инициатива является частью более широкого движения, который распространен в стране и направлен на решение жилищного кризиса с помощью инновационных подходов.

Организаторы проекта надеются, что подобные поселения появятся и в других регионах. Это даст возможность помочь нуждающимся и предоставить им шанс на стабильное будущее.