Ціле місто в одному будинку: як на Алясці сотні людей живуть під одним дахом

У місті Віттієр на Алясці є незвичайне місто, де майже всі мешканці живуть в одному будинку. Це 14-поверховий комплекс Begich Towers, у якому зосереджене майже все життя та інфраструктура.

Де розташоване місто, де майже все населення живе в одному будинку?

Віттієр розташований на півдні Аляски, на узбережжі затоки Прінс-Вільям, приблизно за 100 кілометрів від Анкориджа, пише Budport.

Воно оточене горами та водою, а потрапити до нього можна через автомобільний тунель, прокладений у скелі. Місто невелике, тут живе лише кілька сотень людей. У дописі Mandria.ua зазначають, що населення Віттієра становить близько 272 мешканці.

Порт біля містечка Віттієр / Фото Budport

Найбільшою житловою будівлею міста є комплекс Begich Towers – 14-поверховий будинок приблизно на 196 квартир, у якому живе більшість мешканців Віттієра. Через це місто часто описують як місце, де майже всі живуть під одним дахом.

Чому мешканці міста живуть разом?

Будівлю Begich Towers звели у 1950-х роках для потреб американських військових. У той час вона слугувала житлом для солдатів і працівників порту, який мав стратегічне значення під час холодної війни.

Пізніше військові залишили місто, а будинок почали використовувати як житловий комплекс для цивільних мешканців. Так Begich Towers став головним місцем проживання у Віттієрі.

Як виглядає будинок зсередини / Фото Mandria.ua

Цікаво! На такий формат життя вплинули й природні умови. У цьому районі часто бувають сильні вітри, рясні опади та холодна погода. Коли житло, магазин і пошта розташовані поруч, мешканцям простіше пересуватися містом.

Що розташовано всередині будинку-міста?

Тут є продуктовий магазин, поштове відділення, медичний кабінет, пральня та офіси. У будинку також працює відділок поліції та облаштовані громадські приміщення.

Поруч із житловим комплексом розташована школа, яка з'єднана з будівлею критим переходом. Завдяки цьому мешканці можуть пересуватися між важливими об'єктами навіть під час негоди.

